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    首頁　>　政治

    使用手機、撕毀選票… 大罷免投票新北4件違規法辦

    今天投票大罷免，截至下午1時30分，共計傳出使用手機、撕毀選票、妨礙投開票秩序、干擾投票4件違規。圖為三芝一件不法撕毀選票，警方及選監小組立即介入處理，依法送辦裁罰。（記者吳仁捷攝）

    今天投票大罷免，截至下午1時30分，共計傳出使用手機、撕毀選票、妨礙投開票秩序、干擾投票4件違規。圖為三芝一件不法撕毀選票，警方及選監小組立即介入處理，依法送辦裁罰。（記者吳仁捷攝）

    2025/07/26 16:13

    〔記者吳仁捷／新北報導〕今天投票大罷免，新北市警方執行114年公職人員罷免投票治安維護工作，截至下午1時30分，共計於投開票所傳出違法使用手機、撕毀選票、妨礙投開票秩序、干擾投票4案違反公職人員選舉罷免法，中和1件投票不法（使用手機）、三芝1件投票不法撕毀選票，永和1件妨礙投票秩序、中和1件干擾投票（藏匿選票、毀損投票匭），警方及選監小組立即介入處理，依法送辦裁罰。

    新北市淡水警分局今天上午11時24分獲報，於三芝國中投開票所傳出撕毀選票案，警方及選監人員發現，59歲李姓男子投票時疑因誤蓋選票欄位，竟將選票撕毀，現場選務人員發現後，立即通報警衛協助處理。

    經投開票所主任管理員請警衛通報選監委員王中平到場認定，確認李男行為已違反公職人員選舉罷免法第110條第10項規定，警方隨即將其帶返三芝分駐所，依法製作相關筆錄，後續將依規定辦理。

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