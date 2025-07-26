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    回顧罷綠委造假案！全台起訴100人 242人被告、23人被押

    26日一早民眾前往投票情況。（記者田裕華攝）

    26日一早民眾前往投票情況。（記者田裕華攝）

    2025/07/26 16:08

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免首波投票稍早結束。回顧國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈、造假連署案件遍佈全台，目前全台被檢方起訴人數共計已達100人。而就目前揭露資訊最保守估計，檢調至少搜索20處藍營地方黨部、約談被告242人。而在中央層級的國民黨組發會副主委黃碧雲被羈押禁見後，累計已有23人被羈押。

    檢調偵辦全台罷免連署涉造假案件，繼台南地檢署於5月8日依涉犯偽造文書、個資法等罪偵結起訴11人後，台北、宜蘭、新北、台中各地檢署也在6月間分別起訴5人、12人、31人、34人，7月基隆地檢署再起訴7人，目前累積起訴人數剛好達到100人。至於嘉義、高雄、屏東等處案件仍在偵辦中。

    而在被告部分，共計至少242人，其中北市31人、新北70人（含陳乃瑜罷免案）、基隆16人、宜蘭18人、台中34人、嘉縣9人、台南48人、高雄3人、屏縣13人。羈押人數部分，在黃碧雲於7月2日被羈押禁見後，目前累計共有23人被羈押，不過在檢方偵結起訴後，已有部分被告獲交保。

    至於檢調之前搜索的藍營地方黨部包括：台北市黨部及第一區黨部；新北市黨部及板橋、三重、土城、樹林、三峽區黨部；宜蘭縣黨部；花蓮縣黨部、台東縣黨部、南投縣黨部、桃園市黨部；台中市黨部及大雅、清水區黨部；嘉義縣黨部；台南市黨部、屏東縣黨部；並二度搜索基隆市黨部，總計共20處。上述還不含搜索嫌疑人住家等處。

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