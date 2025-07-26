新北女投票完找手機控遭「像趕狗」 永和警還原現場

朱女情緒激動，質疑選務人員未提醒她取回手機，還聲稱遭員警「以趕狗方式驅離」。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/26 16:06

〔記者鄭景議／新北報導〕新北市永和區朱姓女子上午8時50分許，於新北市永和區永和國小第0822號投票所內，因不滿動線安排及保管手機相關流程，與選務人員發生爭執。期間她情緒激動，質疑選務人員未提醒她取回手機，還聲稱遭員警「以趕狗方式驅離」，事後撥打110投訴。對此永和分局警方表示，全程並無驅趕或肢體衝突，副所長僅為維護現場秩序進行委婉勸導，朱女隨後自行離開。

據了解，朱女在投票前對排隊動線表達不滿，並將行動電話交由保管區暫放，投票結束後自行取回手機，但隨後質疑選務人員未主動提醒她領回，進而與現場人員發生爭執。主任管理員當時就記錄朱女意見，並協助處理。

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警方指出，朱女當下情緒仍不穩，並要求選務人員前往校門口確認動線設置情形，考量朱女行為已影響現場選務作業，警方以委婉語氣表示，若有進一步激進行為，恐需請其離場，朱女憤慨自行離開，現場沒有任何驅離或強制行為。

針對朱女所提動線及保管物流程問題，主任管理員已正式紀錄，並將建議移送永和區公所選務中心處理。警方也已通報現場警衛人員，重申應依法行政並恪守行政中立原則。

新北市選舉監察委員會亦表示，經檢視相關情況，本案並未涉及選罷法相關違規行為。

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