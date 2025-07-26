新竹雙罷投票視障者投票竟「丈夫不能陪同」 由「工作人員」代圈投

新竹雙罷今天投票，有視障者陳情投票時被要求需本人才能投票，最後在工作人員協助下完成投票，但擔憂是否遵照自己的意願圈蓋。（記者洪美秀攝）

2025/07/26 16:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）今天投票，市議員曾資程接獲視障者陳情，今天由先生與家人陪同前往第57投開票所投票，向在場工作人員說，因視障需先生陪同投票，沒想到工作人員告知不行，一定要本人才可以投票，鄉親說，看不到怎麼投？最後投開票所人員說，工作人員可陪同投票，但鄉親投完票後，心裡忐忑不安，以往都由先生陪同投票，質疑為何這次不行，深怕工作人員沒有照自己的意向投票。

曾資程發文說，據視障者投票相關規定，眼同協助或代為圈投，視障選舉人如不擬使用投票輔助器投票，仍可由視障選舉人之陪同家屬或陪同之人，依據視障選舉人本人意思，眼同協助或代為圈投；其無陪同家屬或陪同之人在場者，亦得依其請求，由投票所管理員及監察員各1人，依據其本人意思，眼同協助或代為圈投。他已將此陳情通報給選委會，這是工作人員不諳法令或故意誤導的重大瑕疵，要求選委會瞭解情況妥善查處，確保選務工作公正行使。

請繼續往下閱讀...

而曾資程則轉述選委會人員回應稱有依照視障者意願圈蓋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法