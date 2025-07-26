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    趙少康公然亮票 黃智賢：把整個社會帶向地獄沉淪

    趙少康公然亮票。（記者方賓照攝）

    趙少康公然亮票。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 15:55

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾選過台北市長、2024年總統大選擔任侯友宜副手的趙少康，今天上午到大安國中投票所投票，投完票後卻亮票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。對此，名嘴黃智賢說，公然亮票，是要摧毀民主，一個有強大勢力的人，如果公然亮票，這是悍然要把整個社會，帶向地獄沉淪。

    黃智賢在臉書PO文說，所以，現在公然亮票叫做英雄？不准亮票，是為了保障秘密投票，秘密投票，是民主選舉的前提，是為了要讓走到圈票處的公民，知道圈選的選票，是確保不記名的，是確保秘密的，這樣，公民才能在不受威脅恐嚇，不被秋後算帳，不被金錢收買的情況下投票。

    黃智賢指出，這樣，選票才有神聖性可言，公然亮票，是要摧毀民主，一個有強大勢力的人，如果公然亮票，這是悍然要把整個社會，帶向地獄沉淪。

    黃智賢直言，難道在台灣，法律是雙軌制？在種姓或政黨階級列為上層的，做什麼都可以？亮票買票作票都可以？以便權力世襲罔替？

    轄區大安分局警方說，台北市選委會認定此行為已經涉嫌違法，將依法蒐證通知趙少康到案說明，並將移請台北地檢署持續偵辦。

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