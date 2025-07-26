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    陳時中談大罷免：行使權利是民主常態 做自己靈魂主人

    政務委員陳時中出席活動時談大罷免，「希望大家都能夠做我們自己靈魂的主人。」（記者邱芷柔攝）

    政務委員陳時中出席活動時談大罷免，「希望大家都能夠做我們自己靈魂的主人。」（記者邱芷柔攝）

    2025/07/26 15:28

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣史上最大規模的罷免投票今（26日）登場，政務委員陳時中下午出席衛福部社家署舉辦的「強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪時表示，選舉、罷免、創制與複決，都是憲法賦予人民的重要權利，「希望大家都能夠做我們自己靈魂的主人。」

    被問到是否已完成投票，陳時中說「當然，這是今天早上最重要的一件事情！」選舉、罷免、創制、複決，是設計在憲法與民主制度下，讓人民行使主權、實踐做主人的權利；每一次的投票，大家都有不同的支持對象，各有不同的理念，這是一個民主的常態，「我希望大家都能夠做我們自己靈魂的主人。」

    對於外界關注關稅談判進展，陳時中指出，談判過程中，政府各部會上上下下齊心協力，就各種方案進行研判，行政院副院長鄭麗君與談判團隊也多次赴美，並與美方高層進行深入討論。他強調，談判立場是以「國家的利益、產業的利益、國民的健康，以及美國的貿易平衡」為出發點，政府會尋求最佳的切入點推進。

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