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    「守護民主，讓台灣自由」奈良美智發文聲援引網感謝

    來自日本的65歲藝術家奈良美智時常關注台灣時事。（本報合成，擷取自奈良美智社群）

    來自日本的65歲藝術家奈良美智時常關注台灣時事。（本報合成，擷取自奈良美智社群）

    2025/07/26 15:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波罷免投票今（26）日登場，來自日本的65歲知名藝術家奈良美智經常關注台灣時事，他也在社群發文寫下「今天是台灣重要的是日子」，並分享象徵民主意涵的圖片，引起台灣網友熱烈回應與感謝。

    奈良美智今（26）日在「Threads」發文分享日常生活的同時，還表示「今天是台灣重要的日子」，並附上一張以「726」為主視覺、標語為「守護民主，讓台灣自由」（Save demorcracy and keep Taiwan free）的圖片，簡潔卻意涵深遠的貼文，引發許多台灣網友共鳴。

    這則貼文迅速在台灣社群轉傳，不少網友紛紛留言回應，「奈良老師一直非常關心台灣的民主運動。太陽花時期，老師就曾經在X（那個時候的twitter ），發布一張遊行活動的照片，那張照片的主角是我女兒，舉著『政府動粗，媽媽生氣了」的手牌」、「謝謝奈良老師，時時關心著台灣」、「要去投票的路上看到，直接泛淚」。

    在 Threads 查看

    奈良美智發文強調今日是台灣重要的日子，並轉發與726罷免行動有關的圖片。（擷取自奈良美智Threads））

    奈良美智發文強調今日是台灣重要的日子，並轉發與726罷免行動有關的圖片。（擷取自奈良美智Threads））

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