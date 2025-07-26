歐洲議會第三大黨團訪台 歐議員：支持台灣依自身意志決定未來

外交部政務次長吳志中（右4）與「歐洲愛國者黨團」 黨鞭韋安德（Anders Vistisen，左4）、黨團副主席譚吉爾（António Tânger Corrêa，右3）、議員麥亞（Georg Mayer，左3）、韋安德團長政策顧問懷士祈（Tobias Weische，左2）及黨團政策顧問羅裴斯（Rodrigo Lopes Dias左1）合照。（外交部提供）

2025/07/26 15:16

〔記者方瑋立／台北報導〕歐洲議會第三大黨團「歐洲愛國者黨團」近日訪台，外交部今（26）日發布新聞稿表達熱烈歡迎。該黨團副主席、葡萄牙籍歐洲議員譚吉爾（António Tânger Corrêa）在外交部宴請時說，中國持續透過對歐洲關鍵基礎設施的投資，遂行其政治目的，相關作為日益強勢且獨斷。以過往經驗為鑑，葡萄牙深刻理解台灣民主自由價值的重要性，並支持台灣人民依自身意志決定未來。

歐議會「歐洲愛國者黨團」訪團於本（7）月20日至25日訪問台灣，由歐洲議會歐洲愛國者黨團黨鞭韋安德（Anders Vistisen）率團，團員包括該黨團副主席譚吉爾（António Tânger Corrêa）、議員麥亞（Georg Mayer）、韋安德團長政策顧問懷士祈（Tobias Weische）及黨團政策顧問羅裴斯（Rodrigo Lopes Dias）。

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訪團在台期間，曾晉見副總統蕭美琴，並接受外交部政務次長吳志中的款宴接待。訪團亦與立法院、經濟部、陸委會、公民團體及智庫代表進行廣泛交流，就我國政經發展現況與前景、印太地緣政治情勢、台歐盟經貿關係及科技創新等議題深入交換意見。訪團另前往金門參訪，實地瞭解台灣在兩岸歷史、戰略地位與文化傳承上的重要性，進一步體認我國多元社會與民主發展的背景脈絡。

吳志中在宴請訪團時致詞說，面對中國日益升高的威逼恫嚇與灰色地帶襲擾，國際民主社會更應團結一致，共同捍衛自由民主價值。針對中國經常將經濟工具政治化，台商近年已大幅降低對中國的投資比例，從10年前的84%降至去年的僅約7%。

他強調，台灣不僅擁有健全的民主制度與多元社會，並在高科技、醫療衛生、體育文化等多領域展現強勁發展動能，未來期盼台歐交流持續深化，實現互利共贏。

韋安德則在午宴上說，該黨團關注的重點議題包括：強化歐洲整體競爭力、推動更為理性且可持續的環境與能源政策，以及有效管理非法移民問題。作為歐洲議會第三大黨團，未來盼能在重大公共政策的決策與討論中發揮更積極角色。

譚吉爾指出，中國持續透過對歐洲關鍵基礎設施的投資，遂行其政治目的，相關作為日益強勢且獨斷。以過往經驗為鑑，葡萄牙也深刻理解台灣民主自由價值的重要性，並支持台灣人民依自身意志決定未來。

歐議會4月通過決議案：譴責中國升高緊張情勢、扭曲2758

外交部說明，歐洲議會於今年4月2日表決通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案，內容明確譴責中國升高台海緊張情勢，並持續扭曲聯合國大會第2758號決議。該決議案同時呼籲歐盟應加強與台灣在打擊假訊息、因應外來滲透與干預等領域之合作，展現歐洲議會跨黨團對台灣的堅定支持共識。

外交部對歐洲議會各黨團持續以具體行動力挺台灣，表達誠摯感謝與高度歡迎。強調我國將在既有良好基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，攜手強化民主韌性，並共同打造堅實且互惠的價值夥伴網絡。

歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團團長韋安德（Anders Vistisen，中）在外交部宴會上致詞。（外交部提供）

外交部政務次長吳志中午宴歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團。（外交部提供）

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