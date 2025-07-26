熱情迎接返台投票國人 接機超人任務成功暖心收隊

近30位接機超人帶著「歡迎回國，勇敢的台灣囡仔」、「海歸回臺」、「歡迎回家」等標語，在機場入境大廳歡迎回國行使公民權的國人。（記者劉信德攝）

2025/07/26 15:16

〔記者劉信德／桃園機場報導）首波大罷免今（26日）投票，自24日起便有志工自發組成「接機團」，在機場入境大廳迎接返台投票的國人。這群在網路上被讚譽為「接機超人」的志工們，今日在桃園機場的任務也隨著投票時間逼近，於下午2點劃下句點。

近30位接機超人手持「歡迎回國，勇敢的台灣囡仔」、「海歸回臺」、「TAIWAN LOVES YOU」、「歡迎回家」等標語，在機場入境大廳熱情迎接回國行使公民權的旅客，一句「歡迎回家」讓不少人當場感動落淚。

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一位從東京出差返台的旅客特地搭乘早班機返國，並趕回台中投票。他表示，原以為投票日當天不會再有接機志工，沒想到一下機便看到他們的身影，讓他相當感動。

另一位沈小姐則是赴日參加日本最大戶外音樂節之一的FUJIROCK，原行程為期三天（25日至27日），但她特地提早一天返台，在機場見到接機超人也感到十分開心，還接受志工獻花圈並合影後，立刻趕回選區投票。

接機志工表示，他們是從網路上看到消息後主動前來參與。看到旅客一手拖著行李，一手拿手機拍照，還主動上前比讚、說加油，甚至送上小點心，這些溫暖舉動都讓志工們備感振奮與幸福。

近30位接機超人帶著「歡迎回國，勇敢的台灣囡仔」、「海歸回臺」、「歡迎回家」等標語，在機場入境大廳歡迎回國行使公民權的國人。（記者劉信德攝）

沈小姐（中）去日本參加FUJIROCK音樂節，還沒等音樂節結束就提早返台投票。（記者劉信德攝）

一張張標語感動返台投票國人。（記者劉信德攝）

接機超人熱情對著返台國人喊著「歡迎回家」。（記者劉信德攝）

接機超人熱情對著返台國人喊著「歡迎回家」。（記者劉信德攝）

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