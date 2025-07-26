獨家》淡水竹圍國小投票所教室錯置 民眾排錯隊怒：沒公告到現場才知道

新北市淡水連日下雨後終於放晴，不少民眾出來投票，然而，竹圍國小投票所卻傳出教室錯置狀況，有選民依照中選會網站與罷免公報資訊前往排隊，卻發現實際教室編號與公告不符。（民眾提供）

2025/07/26 15:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免案投票今（26）日登場，新北市淡水連日下雨後終於放晴，不少民眾出來投票，然而，竹圍國小投票所卻傳出教室錯置狀況，有選民依照中選會網站與罷免公報資訊前往排隊，卻發現實際教室編號與公告不符。一名吳姓女子表示，事後選務人員才開始張貼告示，「我們當下才知道，沒有人事先通知。」質疑缺乏即時引導與提前通知。

淡水區公所回應，竹圍國小3個投開票所因教室相互鄰近，且學校定於8月1日前調整下學期班級標示，選務人員未能釐清教室編號，致使投開票所別與教室別不符，公所於今日上午發現後，因現場已有民眾依現場位置排隊等待，為避免投票秩序混亂，立即加派引導人力，同時於現場增設引導標示，並未影響投票作業進行。

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吳姓女子指出，上午依照中選會網站與選舉公報資訊，前往竹圍國小進行S203教室排隊投票，但發現S203教室不是原本的63投票所，而是62投票所。而63投票所被改到S201教室。到達S201教室後，她質疑選務人員為什麼教室變更卻沒事先公告或通知，事後他們的人才開始準備要張貼告示，才有那張告示的圖片。且更發現61投票所由S201改至S202、62投票所由S202改至S203。

吳姓女子認為，既然教室不合適要變更，應該提前公告，不該等到開始投票才讓民眾發現，而且不只一件事，後來陸續來投票的人也都搞錯，都是被工作人員引導才到正確的投票教室。

新北市淡水連日下雨後終於放晴，不少民眾出來投票，然而，竹圍國小投票所卻傳出教室錯置狀況，有選民依照中選會網站與罷免公報資訊前往排隊，卻發現實際教室編號與公告不符。（民眾提供）

新北市淡水連日下雨後終於放晴，不少民眾出來投票，然而，竹圍國小投票所卻傳出教室錯置狀況，有選民依照中選會網站與罷免公報資訊前往排隊，卻發現實際教室編號與公告不符。（民眾提供）

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