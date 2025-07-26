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    回母校投罷免票 「山除薇害」阿美笑稱國父是「最佳助選員」

    「山除薇害」發言人阿美到母校中正國小投票。（記者甘孟霖攝）

    「山除薇害」發言人阿美到母校中正國小投票。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/26 15:06

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今（26日）是罷免投票，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」發言人阿美下午來到中山區中正國小投票。阿美透露，這裡也是她從小生長的母校，投票後看到學校內的國父孫中山銅像，還笑稱國父是「最佳助選員」。

    阿美投票前受訪說，今天回到母校投票很有象徵意義，這次投票跟以前選舉心境大不同，感覺特別緊張，今天希望能有好結果，能安心回家跟家人聚在一起。

    她說，罷免過後想要休息一下，順便修復跟深藍家人的關係，接著也希望協助8月23日其他區域的罷免，畢竟這次的目標是希望翻轉國會，只有罷免掉幾席是不夠的；而這次相信一切結果都是最好結果，罷團已經做了最大的努力，剩下就交給選民做選擇，國民共同承擔。

    阿美提到，這次看到很多民眾都踴躍出門投票，這次也超越過去政黨顏色基本盤，尤其在北松山區投票率非常高，藍營支持者也出門投票。

    媒體問，這次大罷免中，很多年輕女性都參與進來，阿美說，很多人認為這次是許多媽媽要保護下一代，但她認為這樣的結論太單薄，現在台灣的處境其實跟女性生長過程中，常常面臨性騷或是不公平對待，台灣如今也面臨騷擾，而有人宣稱台灣加強國防才挑釁中國，這就如檢討性騷受害者裙子太短一樣，這樣檢討被害者的聲音，女性實在太熟悉。

    投完票後，阿美有感而發直言，這張票得來不易，是一群人好不容易走了一年多，將近5萬人交出個資，才能投下這張票，謝謝所有來表達自己意見的人；感謝一路上願意聆聽想法的朋友，只要還願意問問題，就是彼此理解的開始。

    而受訪地點旁，恰好有一尊巨型國父銅像，阿美也笑說，這次團隊許多文宣融入國父、兩蔣等，笑稱國父是「最佳助選員」。

    訪問過程也發生插曲，阿美認出一位曾在社群媒體與她意見不同的大嬸，她主動上前擁抱，對方雖仍不認同，但並未有過激舉動，場面平和。阿美說，見面三分情，大家畢竟是住在附近的朋友，有不一樣的意見都沒關係，滿意外今天會遇到本人。

    阿美到母校中正國小投票，投票完後看到學校內的國父孫中山銅像，笑稱國父是「最佳助選員」。（記者甘孟霖攝）

    阿美到母校中正國小投票，投票完後看到學校內的國父孫中山銅像，笑稱國父是「最佳助選員」。（記者甘孟霖攝）

    阿美到母校中正國小投票。（記者甘孟霖攝）

    阿美到母校中正國小投票。（記者甘孟霖攝）

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