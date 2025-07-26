折騰！通知單未標明確地點 台中民眾推輪椅找投票所

陳雅惠指投票通知單未明確標出投開票地點細節。（陳雅惠提供）

2025/07/26 14:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免案投票今登場，台中市陸續傳選務狀況百出，台中市議員陳雅惠更曝她前往國光國小投票，卻發現投票通知單未明確標示投開票所正確地點，讓大家到場無所適從，還有行動不便的民眾推著輪椅找不到投票地點怨折騰，陳雅惠斥選務安排缺乏同理心，甚至構成技術性干擾投票意願；台中市選委會則因選務進行中尚無回應。

陳雅惠指出，她前往設在南區國光路261號國光國小第0704號投票所投票，發現現場指引不清，且通知單僅註明「國光國小」，未載明實際投票地點是在「國光堂」還是「教師共備教室」，讓不少選民當場無所適從，甚至有行動不便的民眾推著輪椅四處找投票處，甚至要繞大半圈才能找到正確入口，直怨投個票這麼折騰。

請繼續往下閱讀...

陳雅惠質疑，已往的投票通知單都會清楚寫出『第幾投開票所』設在何處，這次卻模糊處理，讓人懷疑是否刻意技術性操作，造成民眾投票困擾。

她指出，選務單位明知7月26日為罷免案投票日，卻未設想高齡及身障族群需求，恐影響選民投票意願，間接妨礙公民權利行使。

陳雅惠批投開票所未標細節，行動不便者推輪椅查找怨折騰。（陳雅惠提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法