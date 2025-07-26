投完票繼續跑！暫停環台馬拉松 黃耀鋒：國家比金牌重要

帶著投票手上被蓋下的章印，黃耀鋒趕緊回到苗栗繼續比賽。（記者劉人瑋攝）

2025/07/26 15:12

〔記者劉人瑋／台東報導〕金牌在望的比賽卻與罷免投票撞期，要選擇金牌還是比賽？台東子弟黃耀鋒就讀台大地質學系二升三年級，他去年與室友組隊比賽「九天盃太子極限環台賽」就奪下銀牌，今年可望奪金，但他說，金牌肯定今年無望，但「金牌沒了還能再爭取，台灣政治環境壞了就難再回來」，因此請假1天，搭車返鄉投票再匆忙趕回馬拉松。

黃耀鋒在受訪過程顯得焦慮，原來是他來時火車誤點、中午才到，投完票又要趕約2時火車返回苗栗通霄繼續環台，一直對爸爸黃俊銘說：「我們沒時間了！」踏上台東土地不過2小時又要回到苗栗繼續馬拉松。

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他這次參加28天賽程，從17日開始、一隊7人，輪流扛著三太子神偶裝長跑環台，由於隊友多來自南部、完全沒有罷免抉擇，室友先前不時詢問「你真的要回去投票嗎？」「只要不停跑下去就會有金牌」。黃耀鋒說：「對！我就是要回家投票。」

黃耀鋒天生扁平足不利運動，但父親黃俊銘在他國一時說「我帶你騎車環島！」結果爸爸卻有事未能成行，黃耀鋒照樣完成環島；去年他慶祝生日，選擇再次騎自行車環島，距離約620公里、耗時35小時幾乎不休息完成。雖然「放鳥」兒子，但黃俊銘談起兒子一臉滿意，他說兒子沒駕照，若不趕時間就是從台大騎車回台東，「還夜騎蘇花，真的很冒險」。

而會參加馬拉松，黃耀鋒表示，扁平足不利走路卻可跑步，「不好走路就跑步吧！用我的雙腳跑遍這個國家、認識每個角落」，所以才參加這項馬拉松賽，只是這次因罷免投票中斷賽程，失去金牌很可惜，但想跑馬拉松也是因為愛這片土地、想到處走走，投票也是表達對土地的愛、而這也就是跑馬拉松的初衷，因此暫停賽事來投票也很正常，「金牌還能再奪得，讓國家政治環境回歸正軌的機會卻非如此」。

黃俊銘（左）起兒子黃耀鋒（右）一臉得意：「兒子分得清國家更重要。」（記者劉人瑋攝）

黃耀鋒第一次參賽即獲銀牌，如今金牌在望卻毅然返鄉投票。（黃俊銘提供）

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