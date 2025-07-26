為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    紐時分析台灣罷免 考驗北京神經的關鍵戰役

    《紐約時報》分析指出，台灣這場全球首見的大規模罷免案正「考驗北京神經」。若親中在野黨重挫，恐引發中國更激烈的軍事施壓，使罷免結果牽動台海穩定。（歐新社）

    《紐約時報》分析指出，台灣這場全球首見的大規模罷免案正「考驗北京神經」。若親中在野黨重挫，恐引發中國更激烈的軍事施壓，使罷免結果牽動台海穩定。（歐新社）

    2025/07/26 14:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕攸關台灣民主前途與國會主導權的「反國會濫權」大罷免投票，26日正式登場。《紐約時報》深度分析指出，這場全球前所未見的大規模罷免案，不僅可能讓賴清德總統重掌國會，更是一場「考驗北京神經」的關鍵戰役，若親中在野黨遭遇重挫，恐將引發中國更激烈的軍事施壓。

    《紐時》將此次罷免形容為對台灣民主制度的「凱旋或嘲諷」。報導引述日內瓦高級國際關係及發展學院研究員韋爾普（Yanina Welp）的觀點，指出全球沒有任何一個國家的國會，曾面臨台灣如此大規模的罷免行動。支持者認為這是台灣民主活力的深化展現；反對者則痛批這是對反對派的壓制與妖魔化。

    報導指出，這場罷免案的最終結果，對賴清德總統的執政議程至關重要。自去年1月勝選後，賴政府在國會面臨藍白聯手的強力掣肘，不僅預算遭凍結，多項法案也被擱置。若此次能成功罷免12席以上國民黨立委，民進黨將有望暫時取得國會多數，進而推動將台灣經濟重心進一步移出中國的相關政策。

    然而，這場台灣內部的民主實踐，正受到北京的虎視眈眈。《紐時》警告，中國官員向來不信任曾自詡為「務實台獨工作者」的賴清德總統。若此次罷免案成功，讓賴政府的執政更為穩固，北京為表達其憤怒，很可能在未來數週或數月內，於台灣周邊舉行大規模軍事演習。

    報導提到，諷刺的是，向來不以民主規範著稱的中國，此次竟高調譴責台灣的罷免行動，稱其為「壓制反對聲音」。此舉與國民黨立委賴士葆將罷免形容為「仇恨驅動的鬥爭」的論述相互呼應，再次凸顯了藍營與北京在台灣民主議題上的驚人一致性。

    中央研究院政治學研究所的研究員鮑彤（Nathan F. Batto）認為，儘管此次罷免引發激烈辯論，但重要的是，所有的能量與激情最終都被引導到一個制度性的機制中解決，並未引發憲政危機。這本身就是台灣民主韌性的重要體現。然而，這場考驗北京神經的投票，其後續的地緣政治漣漪，才正要開始擴散。

    （法新社）

    （法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播