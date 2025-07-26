紐時分析台灣罷免 考驗北京神經的關鍵戰役

《紐約時報》分析指出，台灣這場全球首見的大規模罷免案正「考驗北京神經」。若親中在野黨重挫，恐引發中國更激烈的軍事施壓，使罷免結果牽動台海穩定。（歐新社）

2025/07/26 14:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕攸關台灣民主前途與國會主導權的「反國會濫權」大罷免投票，26日正式登場。《紐約時報》深度分析指出，這場全球前所未見的大規模罷免案，不僅可能讓賴清德總統重掌國會，更是一場「考驗北京神經」的關鍵戰役，若親中在野黨遭遇重挫，恐將引發中國更激烈的軍事施壓。

《紐時》將此次罷免形容為對台灣民主制度的「凱旋或嘲諷」。報導引述日內瓦高級國際關係及發展學院研究員韋爾普（Yanina Welp）的觀點，指出全球沒有任何一個國家的國會，曾面臨台灣如此大規模的罷免行動。支持者認為這是台灣民主活力的深化展現；反對者則痛批這是對反對派的壓制與妖魔化。

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報導指出，這場罷免案的最終結果，對賴清德總統的執政議程至關重要。自去年1月勝選後，賴政府在國會面臨藍白聯手的強力掣肘，不僅預算遭凍結，多項法案也被擱置。若此次能成功罷免12席以上國民黨立委，民進黨將有望暫時取得國會多數，進而推動將台灣經濟重心進一步移出中國的相關政策。

然而，這場台灣內部的民主實踐，正受到北京的虎視眈眈。《紐時》警告，中國官員向來不信任曾自詡為「務實台獨工作者」的賴清德總統。若此次罷免案成功，讓賴政府的執政更為穩固，北京為表達其憤怒，很可能在未來數週或數月內，於台灣周邊舉行大規模軍事演習。

報導提到，諷刺的是，向來不以民主規範著稱的中國，此次竟高調譴責台灣的罷免行動，稱其為「壓制反對聲音」。此舉與國民黨立委賴士葆將罷免形容為「仇恨驅動的鬥爭」的論述相互呼應，再次凸顯了藍營與北京在台灣民主議題上的驚人一致性。

中央研究院政治學研究所的研究員鮑彤（Nathan F. Batto）認為，儘管此次罷免引發激烈辯論，但重要的是，所有的能量與激情最終都被引導到一個制度性的機制中解決，並未引發憲政危機。這本身就是台灣民主韌性的重要體現。然而，這場考驗北京神經的投票，其後續的地緣政治漣漪，才正要開始擴散。

（法新社）

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