台中原縣區無罷免投票 縣區議員分配進駐市區議員服務處協助

黨團副總召張芬郁（左）到市議員陳雅惠服務處，對陳雅惠（中）與協助的張玉嬿（左）表達關心。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/26 14:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是罷免投票日，台中市中4、中5及中6選區進行投票，民進黨中市議會黨團總召王立任帶著副總召張芬郁拜會市區議員，慰問其這段時間辛苦，並且了解民眾反映選務相關問題；由於此次罷免，原縣區並沒有罷免投票，黨團便安排縣區議員分配進駐市區議員來協助，若有問題反映到黨團，由黨團協助處理。

黨團總召王立任表示，為協助市區議員可能接獲民眾反映選務問題，已分配縣區的黨籍市議員來協助，以中西區而言，施志昌就進駐黃守達服務處，蔡耀頡進駐江肇國服務處，東南區則請曾威進駐鄭功進服務處，而張玉嬿則進駐陳雅惠服務處，北區則請楊典忠進駐陳俞融服務處，西屯區則請謝志忠進駐陳淑華服務處，林德宇則進駐林祈烽，李天生則進駐南屯區何文海服務處，周永鴻進駐北屯區曾朝營服務處，蕭隆澤則是進駐謝佳宜。

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王立任表示，縣區議員除了責任區，也會到其他議員處協助，而他與張芬郁、張家銨為機動組，隨時支援，並會到議員們服務處關心。

黨團總召王立任（左）與謝志忠（中）一起到黃守達服務處，關心黃守達（右）。（王立任提供）

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