趙少康稱亮票是「失誤」？ 沈榮欽揭真正原因！

趙少康亮票惹議。（記者方賓照攝）

2025/07/26 15:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天（26日）投票，前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康上午到大安國中投票所投票，投完票後竟然對著媒體鏡頭亮票，涉嫌違反選罷法，警方依法函送北檢偵辦，引發熱議。趙少康聲稱他是「不小心」、「一時失誤」，但加拿大約克大學副教授沈榮欽直接點出趙少康亮票的「真正原因」，與他先前被爆出本來今天會出過去東非旅遊有關！

針對趙少康亮票事件，沈榮欽今天在臉書提起2004年總統大選，知名影星林青霞也鬧出類似爭議，「林青霞當時從香港飛回台灣投票，不僅將把私章當成了圈選章，還在投票所疑似『亮票』，遭到台北地檢署傳喚林青霞出庭說明。地檢署最後認定林青霞只是『單純要吹乾圈選印泥，沒有亮票意圖』，因此一年之後，將林青霞以不起訴處分。當然林青霞因為蓋錯了章，所以等於投了廢票。」

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他接著說：「2025年，原欲大罷免時往東非旅遊的趙少康，經報導後被迫取消旅遊，投票時竟接到羅智強贈送獅子卡通圖片，然後投票時又發生疑似亮票事件。不同於林青霞是在投入票匭前被記者拍到選票，才揭露投票內容，趙少康則是直接大方打開選票，主動向媒體展示圈選內容，直到投入票匭前都未將票摺疊，亮票意圖明顯。但是趙少康事後辯稱，是自己分不清選票正背面所致。」

沈榮欽直言，「相較一生在政治打滾的趙少康分不清選票正反面的離譜說法，比較合理的解釋應該是媒體揭露趙少康原不打算投票，讓人疑心是否不支持羅智強。羅智強因此投票日一大早便緊張地和趙少康合體，用非洲獅子圖片提醒，然後兩人共同前往投票，讓媒體通知選民。趙少康見此情形，乾脆亮票打消羅智強與藍營支持者的疑慮。」

沈榮欽繼續寫道：「其實台灣亮票歷史悠久，和過去的選舉文化有關。為國民黨買票24年的老黨工詹碧霞，在晚年懺悔一生所為而寫下的《買票懺悔錄》，對此有詳細記載。她在書中表示國民黨長期做票獲勝，但因為爆發中壢事件而不得不稍緩，採用成本較高的買票策略，她就是負責買票的第一線人員。」

「1975年立委補選，詹碧霞輔選樹林鎮，要讓黨外人士郭雨新在故鄉山佳得票不超過一百票，她在投票當天蒐集沒到場投票的選民身分證、印章，用十隻手指蓋紅印泥『彈鋼琴』代選民投選票給國民黨候選人，最後郭雨新只得六十九票而落選。有時買票者還會帶著神明雕像，要求選民向神明發誓，收錢之後一定會投給特定候選人，選民投票時也會亮票表示確實遵囑投票。」

「但是亮票最常見的其實不在一般投票所，而是地方議會的議長投票，因為議員人數有限，每一票的買票金額驚人，有時一、兩票就決定勝負，所以縣市議會議長投票，幾乎成為亮票大展。直到台灣近年民主深化，司法積極查辦後，才逐漸消聲匿跡。」

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