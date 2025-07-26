「基隆絕沛」從低調到高歌 陳青逸投入罷免心聲曝

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸開心表示，很高興與挺台灣的志工、基隆鄉親一同寫下民主台灣的歷史新頁。（記者俞肇福攝）

2025/07/26 16:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立委林沛祥罷免案提議領銜人陳青逸，總是戴著一頂「Team Taiwan」帽子、口罩，穿著綠色小背心的他，背著麥克風踽踽獨行，穿梭在基隆大街小巷找民眾連署，在罷團「基隆絕沛」一階順利達標過關，罷團總部開設後，陳青逸每天不是在找人連署，就是在前往「基隆絕沛」總部找人連署的路上。

基隆市2024年發起罷免基隆市長謝國樑，2025年又有罷免立委林沛祥，媒體、市民對於公民團體「山海公民拆樑行動」或「基隆絕沛」感受大不相同。相較於人高馬大的「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安，總是給人陽光開朗的印象，有空接電話看LINE就回答，或是其他發言人補位。「基隆絕沛」領銜人陳青逸則是另外一種「非典型」。

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陳青逸就像是鄰家大男孩，戴個棒球帽，他幾乎是單兵作戰，常常過了深夜12點後，給一個個媒體記者單獨發line，通知明天行程；不熟悉陳青逸的人，總以為他謹小慎微，但生性喜歡低調行事的他，也不與外界爭辯。其實熟悉他的人，都知道他個性外冷內熱、與人交往屬於慢熱、慢熟型，但是一聽到有人願意連署罷免，他卻比誰都積極，笑得好燦爛。

原先被外界認為「不可能任務」的林沛祥罷免案，從一階、二階，走到三階的罷免投票，今天（26日）下午4點過後，一切就告一段落；一向給人感情內斂的他，記者問他開心嗎？他難得的在投完票後，在媒體前開懷高歌江蕙的「風吹風吹，風中一枝花，誰人會知，青春剩多少，緣分是相欠債，簡單一句話，情斷嘛無計較，阮是台灣的。」他開心地表示，很高興能與挺台灣的志工、基隆鄉親一同寫下民主台灣的歷史新頁。

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