創立罷免呂玉玲團隊成員之一的台大律師 為站小蜜蜂主動減薪2個月

「罷呂清玲」創團志工之一的志工「通通罷掉」過去登頂中央尖山。（通通罷掉提供）

2025/07/26 17:55

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第五選區「罷呂清玲」創團志工之一的42歲志工「通通罷掉」表示，「爬山跟罷免有點像，很多時候都想放棄，罷免完，盼繼續完成我的百岳進度，爬山時，感覺身體在跟花早樹木對話，登頂時，能忘記山下一切雜事。」

「通通罷掉」是高雄人，在平鎮購屋定居，有志工稱他桃五「張國榮」，現為受雇律師，自第一階段罷免提議時參與至今，主要負責街頭小蜜蜂、幫忙宣講，有時負責撰寫社群文案。

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他畢業自台大法律系，十幾年前是全國關廠工人連線抗爭事件的義務律師之一，也擬公辦電視罷免說明會的兩輪講稿，謹慎細膩、邏輯的特質，宣講皆事先擬好稿，為字句精準，看著手機講才安心，「自己看手機宣講被報導的模樣，挺遜的。」

他2、4月本來要出國旅遊，因忙二階連署全取消，儘管老闆支持他請假力挺大罷免，他仍甘願提減2個月薪水，專心做小蜜蜂，他說，這期間在高雄的母親癌症病情惡化，好幾次想放棄退出，幸好後來動了大手術將病情控制下來，才能走到現在。

「罷免呂玉玲很困難，一開始就知道」他站街頭小蜜蜂日曬雨淋還被罵神經病，「我就是要讓大家看到我們經常出現，讓他們知道我們是認真的，進而關心國會發生甚麼事。」

他當律師後，會藉爬山紓壓，這7個月來，意志力、體力都是爬山鍛鍊來的，像是老天爺的引導，「不敢相信真的能走到這一步，」感謝志工一起奮鬥努力，大家真的很優秀，共同為同個目標努力奮鬥，很快樂，最近常聽李竺芯的《台灣查某囝》，常想到戰力十足的罷團媽媽志工們。

「罷呂清玲」志工「通通罷掉」在三階小蜜蜂，頭戴小刺蝟帽宣講。（資料照）

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