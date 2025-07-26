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    有點怪怪的…台中投開票所設車庫、鐵皮屋 還搭帆布棚

    台中選民到帆布棚搭建的公園投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    台中選民到帆布棚搭建的公園投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/26 14:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天罷免投票日，台中出現不少「怪奇」投開票所，除了車庫、騎樓，還在公園搭帆布棚，引發關注。台中上午有不少民眾撐雨傘前往投票，有民眾直言感覺像在告別式場，「感覺不好！」北區有鄰近兩處公園搭棚新設投開票所，不少人跑錯場；也有設在老舊鐵皮屋活動中心，必須加裝帆布遮風雨，相當簡陋；也有學校3樓設投開票所，卻未開放電梯，讓輪椅族相當不便，難以投票。

    北區2處投開票所分別設在錦祥公園及育強公園，位置鄰近，且都是以紅白藍帆布棚搭建，不少人跑錯場，雖然上午下雨也排長龍入內投票。有民眾直言，以帆布棚在公園臨時搭設投開票所，外觀如告別式場、流水席，實在簡陋，陳先生說，國家選舉投票是一件正式且慎重的事，這次台中市府這樣處理，實在很隨便；也有民眾認為，投票所還可以，如果想要投票，就要自己想辦法投到票。

    另一處投開票所設在建德長青活動中心，該處為鐵皮搭建、相當老舊，是半露天處所，公所加蓋帆布遮風雨，建物還被周圍的盆栽遮掩，要進入投票必須經草叢小徑，頗為隱密。

    還有一處在民宅設置的投開票所，裝設藍色帆布，也被民眾說「真的好像靈堂！」

    北屯區議員曾朝榮則指，這次投開票所即使設在學校，也因暑假設施未開放，接到不少民眾投訴，包括松竹國小投開票所北屯最多，卻未開放電梯，有的設在3樓，身障者難爬樓梯、也沒電梯可搭；僑孝國小也設投開票所，因為門口距離遠，緊臨道路無車位，未開校門臨時停車，後來協調後才開啟。

    台中路邊車庫以帆布裝置，設為投開票所，民眾入內投票。（記者蔡淑媛攝）

    台中路邊車庫以帆布裝置，設為投開票所，民眾入內投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾排隊到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾排隊到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    投開票所設在老舊鐵皮屋活動中心，必須加裝帆布遮風雨，民眾直呼簡陋。（記者蔡淑媛攝）

    投開票所設在老舊鐵皮屋活動中心，必須加裝帆布遮風雨，民眾直呼簡陋。（記者蔡淑媛攝）

    民眾排隊到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾排隊到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民眾到公園的帆布棚搭建的投開票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    民宅設投開票所，加裝帆布遮風雨，相當簡陋，外觀如靈堂。（讀者提供）

    民宅設投開票所，加裝帆布遮風雨，相當簡陋，外觀如靈堂。（讀者提供）

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