賈永婕攜愛女投票高喊「一起守護台灣」！ 網提趙少康亮票事件她回這句

賈永婕稍早在社群PO出自己與愛女一起去投票的合影。（圖翻攝自賈永婕臉書）

2025/07/26 14:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票今天（26日）登場，台北101董事長賈永婕稍早在社群PO出自己與愛女的合影，表示這是她20歲女兒人生第一次投票，並高喊「一起守護台灣！」

賈永婕今下午在臉書PO出自己與女兒的合照，「紀錄一下我家小羽人生第一次投票，有資格參與公民權利的一刻！媽媽比小孩還要興奮一直提醒要如何注意不要變成廢票。」文末賈永婕還特別標註「一起守護台灣」。

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貼文一出吸引上萬人按讚，「謝謝大美女帶著女兒行使權利，台灣加油」、「台灣挺起來」、「今天天氣好的一個不可思議」、「要守護台灣，台灣永遠是我們的國家」、「台灣未來靠他們了」、「一起為我們那小小多山的國家加油」。

還有網友提起前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今天的亮票爭議，提醒「不要學某位爺爺亮票」，賈永婕也馬上現身回應「當然不會」。

有網友提起趙少康今天的亮票爭議，提醒「不要學某位爺爺亮票」，賈永婕也隨即回應。（圖翻攝自賈永婕臉書）

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