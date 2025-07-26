中壢1選民不願排隊憤撕選票 1人手機響鈴被制止接聽

桃園市中壢區內壢國小投開票所發生撕毀選票事件，經現場主任管理員認定，夏姓婦人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去。（記者李容萍翻攝）

2025/07/26 14:01

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市6席國民黨立委今（26）日同步投票，桃園市中壢區上午有2處投開票所發生撕毀選票、投票途中手機鈴響事件，經該投開票所主任管理員認定，2人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去，依據選罷法規定可罰行政罰5000至5萬元罰鍰。

今日天氣放晴，桃園市各地投開票所上午投票踴躍，設在中壢區內壢國小的投開票所，上午10點30分許，1名夏姓婦人不願排隊，憤而當場將罷免票撕毀，經現場選務人員發現後，依規定通知選舉監察委員到場認定，後續簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書後離去。

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另外，而上午9點40分許設在中壢區林森國小的投開票所，1名劉姓男子持手機進入投票所，怎料在投票過程中突然手機鈴響，經選務人員制止後，依規定通知選舉監察委員到場認定，並通報選監小組，經備查勸導後離去。

桃園市中壢區內壢國小投開票所發生撕毀選票事件，經現場主任管理員認定，夏姓婦人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去。（記者李容萍翻攝）

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