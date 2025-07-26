為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中壢1選民不願排隊憤撕選票 1人手機響鈴被制止接聽

    桃園市中壢區內壢國小投開票所發生撕毀選票事件，經現場主任管理員認定，夏姓婦人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區內壢國小投開票所發生撕毀選票事件，經現場主任管理員認定，夏姓婦人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去。（記者李容萍翻攝）

    2025/07/26 14:01

    〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市6席國民黨立委今（26）日同步投票，桃園市中壢區上午有2處投開票所發生撕毀選票、投票途中手機鈴響事件，經該投開票所主任管理員認定，2人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去，依據選罷法規定可罰行政罰5000至5萬元罰鍰。

    今日天氣放晴，桃園市各地投開票所上午投票踴躍，設在中壢區內壢國小的投開票所，上午10點30分許，1名夏姓婦人不願排隊，憤而當場將罷免票撕毀，經現場選務人員發現後，依規定通知選舉監察委員到場認定，後續簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書後離去。

    另外，而上午9點40分許設在中壢區林森國小的投開票所，1名劉姓男子持手機進入投票所，怎料在投票過程中突然手機鈴響，經選務人員制止後，依規定通知選舉監察委員到場認定，並通報選監小組，經備查勸導後離去。

    桃園市中壢區內壢國小投開票所發生撕毀選票事件，經現場主任管理員認定，夏姓婦人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區內壢國小投開票所發生撕毀選票事件，經現場主任管理員認定，夏姓婦人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去。（記者李容萍翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播