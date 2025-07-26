中和497投票所出狀況！ 桌面蓋滿印泥 企圖汙損下位使用者選票

有位戶籍在中和的港湖罷團志工指出，她到中和497投票所，發現前一個人很惡劣把桌面蓋滿了印泥，請選務員來確認，他說這張票已經無效，瞬間變廢票，在強烈的抗議之下，他才重新給了我一張新的選票並幫我把桌面擦乾淨。（圖擷取自 Threads ）

2025/07/26 13:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免三階投票於今日（26日）登場，各地投開票所狀況頻傳，有位戶籍在中和的港湖罷團志工指出，她到中和497投票所，發現前一個人很惡劣把桌面蓋滿了印泥，請選務員來確認，他說這張票已經無效，瞬間變廢票，在強烈的抗議之下他才重新給了我一張新的選票並幫我把桌面擦乾淨。

該網友在社群平台Threads發文表示，她在中和497投票所，左二投票櫃的印泥太濕，前面一個人很惡劣把桌面蓋滿了印泥，她的票放上去之後，立刻被倒印，請選務員來確認，他說這張票已經無效，瞬間變廢票。

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原PO指出，在她強烈的抗議之下，選務員才重新給了一張新的選票並把桌面擦乾淨，擦拭之後桌面上的圈圈全部都不見了，蓋在手上的印泥也可以立刻被抹掉，她不確定這樣的印泥有沒有問題。（選務員說蓋在紙上不會暈開，蓋手上才會會暈開，這樣是正常的）

原PO直言，她現在站在選區外，對著來投票的選民宣導要擦桌子這件事情！

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