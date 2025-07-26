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    首頁　>　政治

    可以嗎？丁學忠看板設投開票所外 雲林選委會說話了

    網傳四湖內湖國小投開票所對面有丁學忠看板，雲林縣選委會表示，該廣告物距離管制範圍超過30公尺，並未違規，現已拆除。（記者李文德攝）

    網傳四湖內湖國小投開票所對面有丁學忠看板，雲林縣選委會表示，該廣告物距離管制範圍超過30公尺，並未違規，現已拆除。（記者李文德攝）

    2025/07/26 13:41

    〔記者李文德／雲林報導〕首波大罷免今天（26日）投票，雲林縣有民眾質疑，在四湖鄉內湖國小0188投票所對面掛著立委丁學忠的看板，質疑違規。雲林縣選舉委員會表示，經查看板距離規制範圍超過30公尺，並未違規。

    臉書粉專「農藝女孩看世界」於臉書分享民眾回報的違規情況，指「雲林0188投票所，在四湖鄉的內湖國小，丁學忠的看板直接掛在投開票所的校門口」。

    雲林縣選委會表示，經查此廣告板位在校園門口外，且與投開票所距離超過30公尺管制範圍，並未違反相關規定，現已拆除。

    另更有民眾在網路上稱，水林鄉水燦林投開票所，有疑為國民黨籍鄰長，在場外欲幫行動不便民眾入內投票，更稱選務人員並沒動作，引起熱議。

    選委會表示，該投票所主任管理員與鄉公所人員有認識該位民眾，雖行動不便，但仍可完成投票，因此讓該位民眾自行完成投票，至於鄰長一事，並未違反規定。

    選委會表示。投票日民眾須遵守投票所四周30公尺內，不能有任何喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票的行為，包括對他人拍照、錄影等，手機等行動裝置須先關機，才能帶入投票所，或可暫行保管於投票所外的放置籃，更禁止穿戴或標示政黨、政治團體旗幟、徽章、物品（如口罩）或服飾進入投開票所。

    再者，禁止將選舉票或公投票攜出投票所，也不能以任何理由撕毀。投票時間截止前，不得以任何方式散布與候選人或選舉有關之民調。

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