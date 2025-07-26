「清算人民？」 花蓮選務人員被爆蓋章搜集選民姓名

花蓮縣選舉委員會。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 13:42

〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免首波投票今天登場。民進黨立委陳培瑜接獲花蓮選民檢舉，指壽豐鄉豐山活動中心投開票所的選務人員，拿選民的印章蓋在名冊後，居然又將印章蓋在旁邊的一張A4紙上，說是要統計投票人數。「這是要用來清算人民的嗎？」陳批評，這樣的行為真的太丟民主法治的臉，「花蓮國真的太誇張啦！」

「花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心投開票所在搞鬼？」陳培瑜表示，選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，照理說要立刻把印章還給選民，但有花蓮選民回報，豐山活動中心的選務人員居然把印章再拿去蓋在旁邊的一張A4紙上，說是要統計投票人數。「這樣的行為背後目的何在？」

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陳培瑜指出，選民說已立刻現場反映，也在社群的對話Line群組裡提醒和再次抗議，但是選務人員竟然只說：「會將紙本全數收回選務中心，但請大家放心背後是廢紙沒有任何效力。」

「這是問A答B！典型的傅式話術！」陳培瑜說，過了大約20分鐘，選民一再的在社區對話Line群組裡面提醒和反映，並要求選務人員應該要現場銷毁這些蓋滿印章的A4紙，選務人員竟然只回覆：「選務中心已收走並進行後續處理。謝謝關心與提醒。」

陳培瑜表示，來跟我陳情的選民問道：「這是要用來清算人民的嗎？」陳質疑，「這樣的行為有誰可以出來解釋是為什麼？是選務人員誤解了什麼？還是上面長官交代了什麼？這樣的行為真的太丟民主法治的臉，花蓮國真的太誇張啦！」

陳培瑜強調，他已第一時間反映給相關行政機關，但他也要公開呼籲花蓮縣選委會選務人員請務必遵守行政中立。「投票還有3小時，請大家出門投票，也留意有沒有奇怪奧步！」

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