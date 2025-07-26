罷免魯明哲領銜人：留下更好的台灣給我們下一代

桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人羅怡雯前往中壢區芭里國小的投票所投票，期盼這次公民行動能留下更好的台灣給下一代。（記者李容萍攝）

2025/07/26 13:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人羅怡雯（暱稱大媽），今（26）日上午前往中壢區芭里國小的投票所完成罷免投票，她受訪談到，今天回首這條罷免的路，真的很不簡單，這是很多人努力得來的機會，希望大家能好好把握這次機會，審慎檢視大家曾經投下的那一張票、還有手上這張選票。

羅怡雯說，今天過後，過去大家的聲音一直被忽略、被漠視，甚至被逃避的事情，希望以後都不要再發生，因為這一路走來真的很辛苦，這次罷免投票不是為了對抗，是為了把大家的責任感激發出來，這次公民行動和相應而生的民主素養是要給下一任最好的榜樣。

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羅怡雯提到，「身為大人應該做好最棒的示範，這次的公民行動希望讓政客們知道選民怎麼送你上去，如果你不盡責、不發聲，只會逃避也不勇敢、不專業，人民要站在責任感的立場把你拉下來，不能讓你催毀這個國家一直以運作的體制，希望好好檢視一下是不是該做一些調整，以便留下更好的台灣給我們下一代，因為我們都是真心熱愛這個國家、這個土地，才會挺身站出來」，做好公民監督的責任，台灣加油！

桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人羅怡雯前往中壢區芭里國小的投票所完成罷免投票。（記者李容萍攝）

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