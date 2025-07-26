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    趙少康不僅亮票！臉書還披露投票意向疑違法

    趙少康不僅亮票，還在臉書披露自己的投票意向。（記者方賓照攝）

    趙少康不僅亮票，還在臉書披露自己的投票意向。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 13:45

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中廣前董事長、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康，今（26日）在大安國中投票後竟當場亮票，警方將依法移送台北地檢署偵辦，最重可處2年徒刑、罰20萬元。不過，趙少康除了亮票之外，還在臉書披露自己的投票意向，恐怕也已經違法。

    趙少康臉書指出，今天是第一批立委「XXXXX投票日」，北部終於不下雨了，老天給了一個適合出門投票的好天氣，中部雖然下著細雨，應該也不會影響投票。

    趙少康表示．他上午9點多就投完票了，感謝羅智強特地陪他完成人生第一次「XXX」投票，投「XXXXX」是他人生從來沒有遇到過的事情。

    趙少康說，這段時間大家都辛苦了，不論是努力「XXX」的委員還是助講「XX」的各界人士，大家該盡的力都盡了，接下來就「盡人事 聽天命」。趙少康最後指稱，投「XXX票」是絕大多數人的第一次，請大家不要放棄機會、踴躍出門投票。

    中選會指出，26日投票日從凌晨0時開始就不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體或其他媒體從事罷免活動，違反者處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人加重處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

    趙少康臉書多次提及不能談的話題。（圖擷自趙少康臉書）

    趙少康臉書多次提及不能談的話題。（圖擷自趙少康臉書）

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