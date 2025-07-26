罷免黃建賓投票 台東市長預估市區投票率約5成

台東市長陳銘風觀察，市區投票率可望到5成。（民眾提供）

2025/07/26 13:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東今舉行立委黃建賓罷免投票，包括黃建賓本人，縣長饒慶鈴今前往投票，投票率方面，台東市長陳銘風認為會有4成多至5成。

饒慶鈴表示，今天天氣非常好，估計投票率也很好，也謝謝大家能夠出來投票，希望都能投向自己希望的方向，今天之後台東人能再回到和諧社會、一起努力往前。

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台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，其中台東市投票人就有6萬7554位、佔比最重，而康樂國小更是其中之最。但就各投開票所的選務人員觀察，投票情況大不同，上午，台東市卑南、豐榮、寶桑、四維等國小投票人數不少。相形之下，東大附小、新生國小則有選務人員認為投票冷清，其他鄉鎮如鹿野鄉、大武鄉等投票人本就不多，人潮又更少。

有選務人員推估，「今天投票有2成就不錯了」。但台東市長陳銘風表示，今天天氣不錯，連帶也提高投票率，預將達到4成至5成，希望整天都維持良好投票秩序，下午4、5時即可知道投票結果。

縣長饒慶鈴盼投票過後回到和諧社會。（民眾提供）

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