為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免黃建賓投票 台東市長預估市區投票率約5成

    台東市長陳銘風觀察，市區投票率可望到5成。（民眾提供）

    台東市長陳銘風觀察，市區投票率可望到5成。（民眾提供）

    2025/07/26 13:24

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東今舉行立委黃建賓罷免投票，包括黃建賓本人，縣長饒慶鈴今前往投票，投票率方面，台東市長陳銘風認為會有4成多至5成。

    饒慶鈴表示，今天天氣非常好，估計投票率也很好，也謝謝大家能夠出來投票，希望都能投向自己希望的方向，今天之後台東人能再回到和諧社會、一起努力往前。

    台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，其中台東市投票人就有6萬7554位、佔比最重，而康樂國小更是其中之最。但就各投開票所的選務人員觀察，投票情況大不同，上午，台東市卑南、豐榮、寶桑、四維等國小投票人數不少。相形之下，東大附小、新生國小則有選務人員認為投票冷清，其他鄉鎮如鹿野鄉、大武鄉等投票人本就不多，人潮又更少。

    有選務人員推估，「今天投票有2成就不錯了」。但台東市長陳銘風表示，今天天氣不錯，連帶也提高投票率，預將達到4成至5成，希望整天都維持良好投票秩序，下午4、5時即可知道投票結果。

    縣長饒慶鈴盼投票過後回到和諧社會。（民眾提供）

    縣長饒慶鈴盼投票過後回到和諧社會。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播