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    感覺緊張 黃健豪攜美女妻、4歲女兒投票

    黃健豪中午與妻子帶著大女兒到投票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    黃健豪中午與妻子帶著大女兒到投票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/26 13:14

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天罷免投票日，台中市第五選區國民黨立委黃健豪今天中午與妻子帶著4歲大女兒到投票所投票，他直言很緊張，圈票時還再三檢查有無選錯，這次選舉氣氛難測，要謹慎面對，也說女兒家人是他的幸運守護神，一起來投票。

    黃健豪投票後受訪說，感覺很緊張，這是台灣首度面臨大罷免情形，很多人沒投過，他也在圈票處待了一下才出來，檢查選票確定沒有投錯，直言很緊張，也說，這次選舉氣氛難測，要謹慎面對。

    對於選情結果，他坦言，一直有信心沒有把握，選票在民眾手上，最後結果看民意，再來面對。

    被問及中六藍委羅廷瑋投票後受訪說，忘了帶小孩做給他的徽章幸運小物，黃健豪表示，家人就是他的幸運守護神；黃健豪妻子過去擔任空姊，今年再生下一對龍鳳胎。

    黃健豪說，按往例，選舉很忙沒有時間陪家人，選舉白天沒有工作，今天早上帶孩去親子課，玩了一下，準帶投票後帶孩子去吃午餐，等待下午開票。

    黃健豪也說，很久沒好好陪孩子，女兒今天開心，家人在一起就是對政治物最大的支持，不管結果好或不好，今天晉升3寶爸的他，家裡4個月大的龍鳳胎，則因太小，未帶出門。

    黃健豪今天中午到北屯區東山高中投票。（記者蔡淑媛攝）

    黃健豪今天中午到北屯區東山高中投票。（記者蔡淑媛攝）

    黃健豪中午與妻子帶著大女兒到投票所投票。（記者蔡淑媛攝）

    黃健豪中午與妻子帶著大女兒到投票所投票。（記者蔡淑媛攝）

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