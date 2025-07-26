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    列各地投票異常狀況 吳靜怡驚：台中居冠

    盧秀燕助陣廖偉翔車掃活動。（資料照）

    盧秀燕助陣廖偉翔車掃活動。（資料照）

    2025/07/26 13:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免首波投票今天登場，警政署統計目前發生撕毀、亮票等違反選罷法共23件。對此媒體人吳靜怡表示，根據她統計的投票異常回報，目前台中居冠。

    吳靜怡在社群平台Threads發文表示，投票異常回報（台中居冠）：台中「中四｜廖偉翔｜萬和國中票所｜選民查無資料可投票、中四｜廖偉翔｜141 票所｜選務人員放任帶包包與未禁止手機、中四｜廖偉翔｜港尾里17鄰票所｜選務人員遞交選票被風吹走找不回、中五｜黃健豪｜東山高中291票所｜選務人員未禁止手機、中五｜黃健豪｜文昌國小 301 與 302票所｜標示不清楚（小蜜蜂回報）、中五｜黃健豪｜南興宮等多處票所｜印泥超級濕（來源）（小蜜蜂回報）、中六｜羅廷瑋｜四育國中票所｜五個票桶，僅一個指引標示。

    吳靜怡指出，雲林「雲林｜丁學忠｜票所｜鄰長要幫行動不方便民眾投票；花蓮？票所｜富里鄉羅山村村長，疑似站門口「監票」、花蓮｜票所｜富里鄉吳江村村長，疑似站門口「監票」；縣市待確認｜票所｜票所內發現疑似監視器；備註：台北市發生第一起「亮票」事件---趙少康」

    網友看到貼文後紛紛留言「希望能監票的人盡量幫忙，感覺下午開票還會有一波各種亂來」、「小動作這麼多，真的非常需要大家監票」、「荒唐至極啦！太需要民眾們投完票原地監票了！」、「希望台中市民可以記住盧秀演的奧步，不要丟一個台中是全臺灣幸福指數第一名的新聞後，台中市民又忘記盧秀演的奧步」。

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