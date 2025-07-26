公民參與是成功的！走向罷免最後一哩路 雲林罷團露西歸感性發言

雲林罷團發言人露西歸認為此公民行動，在公民參與上是成功的。（記者李文德攝）

2025/07/26 17:30

〔記者李文德／雲林報導〕今天是大罷免投票日，目標罷免丁學忠的公民團體「雲林拔釘」從一階到現在努力200多天。發言人露西歸說，這項公民行動已讓民眾願意犧牲自己寶貴時間付出，凝聚愛台灣的人，將會是更努力推動公民行動的動力。

去年5月甫卸下教職不久的露西歸看見國會亂象，一開始只有網路關注，直至國會擴權等3大爭議法案要通過時，她才用實際行動北上聲援公民行動。

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「沈伯洋重摔送醫的畫面可能是大家走上街頭的原因。」露西歸說，過去大家很習慣立法院打架，但這屆藍白立委就是要往死裡打，讓從事公民教育的她心想「民主怎麼會變成這樣？」教導學生的民主體制知識，竟在一瞬間瓦解。

露西歸說，當時連續三天遊行她場場都到，數萬人怒吼表達心中不滿，但立院內部多數立委依舊不顧民意通過三惡法，當下眾人哭了，但有人在人群中突喊「台灣加油！」引起熱烈呼應，此景令她震撼且感動，決定加入公民行動。

露西歸說，從一階連署開始，已200多天，看到許多年紀大的長者們為了連署走過來簽名，心頭不免酸酸的，他們始終沒放棄繼續站出來，都讓志工很想哭，所以團隊若偶有小摩擦，但大家眼前就會浮現長輩們的畫面，便會振作往前邁進。

露西歸說，成功與否不在於罷免有沒有過，而是這次事件讓這麼多人站出來，在公民參與上一定是成功的，這項行動已經化成民眾們願意投入，願意犧牲自己寶貴時間，凝聚愛台灣的人，將成為更努力推動公民行動的動力。

雲林罷免行動的記者會場合，都會看到露西歸身影。（記者李文德攝）

雲林罷免行動的記者會場合，都會看到露西歸身影。（記者李文德攝）

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