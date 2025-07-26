桃4罷團志工Uni因太陽花覺醒 為罷免奔走特休假全奉獻了

桃園市第4選區「萬罷了沒啦」志工Uni。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/26 17:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第4選區立委萬美玲罷免案闖進第3階段投票，對罷團志工來說宛如「驚奇之旅」，34歲志工Uni從去年12月就加入罷團，1年來邊工作、邊擔任志工，幾乎每天晚上9點、10點才回家，終於走到投票這一日，無論結果成敗，未來還是會繼續為守護台灣這塊土地而努力。

Uni回憶，10多年前還在就讀研究所時，因太陽花學運開始關心政治，也曾到立法院周圍聲援，從那時候開始覺醒，認知到國民黨的親中、毀台，這次全台大罷免行動她更不會缺席，去年12月得知桃1領銜人陳曉煒發出桃園罷團缺人的訊息，她毅然參加罷免志工見面會，一頭栽進，直到現在都沒有離開。

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Uni說，她在律師事務所擔任法務，下班、放假都來幫忙，「今年的特休全都拿來請假做志工了」，還好老闆、丈夫都很支持她，有時也會帶著孩子一起幫忙，第1階、第2階要出連署站、出「小蜜蜂」，教民眾怎麼寫連署書，也要發想設計文宣、塞信箱，光是連署書造冊也花了1個月，送件確認進入第3階，馬上又得進行組織重整、政策方向調整，接近投票日就是瘋狂掃街、站路口，一路走來壓力真的很大，曾遇過醉漢翻桌、吐口水、比中指、丟罐子、辱罵，都已是家常便飯了。

Uni說，桃4選區其實是很特殊又很艱難的地方，志工認為萬美玲罷免案要過1、2階很困難，但大家的意志非常堅定，「沒想到真的一關一關闖過，也終於走到投票這一日」，無論結果成敗，或許大哭、大笑一場，未來還是會繼續跟國民黨攻防、為台灣這塊土地努力，不會放棄。

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