為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃4罷團志工Uni因太陽花覺醒 為罷免奔走特休假全奉獻了

    桃園市第4選區「萬罷了沒啦」志工Uni。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市第4選區「萬罷了沒啦」志工Uni。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/26 17:40

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第4選區立委萬美玲罷免案闖進第3階段投票，對罷團志工來說宛如「驚奇之旅」，34歲志工Uni從去年12月就加入罷團，1年來邊工作、邊擔任志工，幾乎每天晚上9點、10點才回家，終於走到投票這一日，無論結果成敗，未來還是會繼續為守護台灣這塊土地而努力。

    Uni回憶，10多年前還在就讀研究所時，因太陽花學運開始關心政治，也曾到立法院周圍聲援，從那時候開始覺醒，認知到國民黨的親中、毀台，這次全台大罷免行動她更不會缺席，去年12月得知桃1領銜人陳曉煒發出桃園罷團缺人的訊息，她毅然參加罷免志工見面會，一頭栽進，直到現在都沒有離開。

    Uni說，她在律師事務所擔任法務，下班、放假都來幫忙，「今年的特休全都拿來請假做志工了」，還好老闆、丈夫都很支持她，有時也會帶著孩子一起幫忙，第1階、第2階要出連署站、出「小蜜蜂」，教民眾怎麼寫連署書，也要發想設計文宣、塞信箱，光是連署書造冊也花了1個月，送件確認進入第3階，馬上又得進行組織重整、政策方向調整，接近投票日就是瘋狂掃街、站路口，一路走來壓力真的很大，曾遇過醉漢翻桌、吐口水、比中指、丟罐子、辱罵，都已是家常便飯了。

    Uni說，桃4選區其實是很特殊又很艱難的地方，志工認為萬美玲罷免案要過1、2階很困難，但大家的意志非常堅定，「沒想到真的一關一關闖過，也終於走到投票這一日」，無論結果成敗，或許大哭、大笑一場，未來還是會繼續跟國民黨攻防、為台灣這塊土地努力，不會放棄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播