科技業行銷女經理第一次打罷免戰 桃二罷團文宣組長透露哭過3次

桃二罷團「全力一擊 罷免涂權吉」文宣組長小J。（記者黃政嘉攝）

2025/07/26 17:45

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今天是罷免投票日，桃二罷團「全力一擊 罷免涂權吉」文宣組長「小J」表示，努力200多天，很辛苦，想好好休息，罷團也盡所有努力喚出台灣反共意識，民眾期待國會恢復正常，尊重投票結果。

罷免宣講造勢現場，小J拍照記錄，接著馬上用手機撰寫社群貼文，步調迅速，刻意留短頭髮省下整理時間，「罷免涂權吉就是罷免傅崐萁」是她的策略，要讓鄉親對涂產生記憶點。

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卸下罷團背心的她，在科技業擔任筆電行銷經理，負責公司產品說明會與行銷規劃，征戰商場十多年，對預算本應錙銖必較，一頭栽下罷免運動是頭一遭，「所有假期都給罷團，跟家人相處變少，甚至常請假被檢討業績；近半年每天睡不到5小時，有空只想補眠，股票放著沒空操作，也沒了固定運動習慣。」

「去年看到許多北一女學生到濟南教會關心青鳥行動，深怕孩子將來也身陷混亂，憂心台灣成下個戰區，無法置身事外，因此加入罷團。」小J畢業於台大外文系、台大戲劇系碩士班，沒在職場上流過淚的她，因罷團事務至少哭過3次，「1次是志工長輩為了一份填錯的連署書，顛簸走在田埂中尋人，另1次是長輩淋著大雨站街頭舉標語，還有下班時間溝通罷團事務，休息不夠、情緒勞動極大，半夜痛哭。」

小J從住家開車到罷免據點的路上，會聽台語版的讚美詩《在陶匠手中》轉換情緒，「將自己交託給一個更巨大、更智慧的『陶匠』，獲得前進的勇氣。」投票後，她盼多陪青春期的孩子；回教會練唱、禱告；持續推廣地區民防自訓。

小J在罷免宣講造勢現場拍照記錄。（記者黃政嘉攝）

小J（右三）與桃二罷團合影。（記者黃政嘉攝）

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