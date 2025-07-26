竹市光武國中投開票所設2樓 民怨不方便：12年來第一次

新竹市光武國中有投開票所設2樓，但上午電梯未開放，造成部分民眾投票不方便，市議員劉彥伶質疑有妨礙投票之嫌。（記者洪美秀攝）

2025/07/26 13:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）今天投票，有網友在臉書社群「新竹大小事」發文提到，今天在光武國中投票，是12年來第一次設在2樓。除現場沒有任何電梯指示，電梯本身也無法啟動（需感應磁卡），對行動不便的長輩來說，實在非常不便。且奇怪的是，1樓教室很空，讓選民覺得很納悶，希望相關單位重視投票所的無障礙設施，保障每位公民的投票權。

新竹市選委會表示，此次罷免案宣告成立後，原機關學校硬體設施有的在整修，或臨時招募公教人員到不熟悉的各投開票所服務，雖盡可能不影響借用場所且完成人員基本勤前訓練，仍難完全避免投開票期間，發生上述動線或人員交接磁扣不順暢情形，但收到各方反應後都已妥適處理。

請繼續往下閱讀...

市議員劉彥伶說，她接獲陳情後到光武國中了解，發現第83號投開票所設在2樓，但其餘投開票所皆設在1樓，不懂為何會將此投開票所移到2樓，因1樓仍有許多空教室，不理解選委會的做法。同時質疑選務人員昨天就進行場地佈置，早就了解投開票所設在2樓，會對長輩或行動不便者造成投票不便，早該做好電梯磁扣的交接，雖剛剛近中午校方已提供磁扣，開啟電梯，但若因此妨礙或影響民眾投票，選委會難辭其咎。

另她也接到新科國中的投開票所動線標示不明確，因新科國中正門有工程圍籬，需從側門進入投票，但學校指示標示不太明顯，恐有影響投票情形，也籲選委會能盡速處理。

新竹市光武國中有投開票所設2樓，但上午電梯就未開放，造成部分民眾投票不方便，市議員劉彥伶質疑有妨礙投票之嫌。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中有投開票所設2樓，但上午電梯就未開放，造成部分民眾投票不方便，市議員劉彥伶質疑有妨礙投票之嫌。（照片取自臉書社群新竹大小事）

新竹市光武國中有投開票所設2樓，但上午電梯就未開放，造成部分民眾投票不方便，市議員劉彥伶質疑有妨礙投票之嫌。（記者洪美秀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法