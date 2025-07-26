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    桃園罷團「這隻龍」超會耍寶 網笑喊：這樣跳不累嗎？

    大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。（圖擷自threads）

    大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。（圖擷自threads）

    2025/07/26 13:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。

    「桃六刪邱-罷免邱若華」在粉專發文分享影片，並指「『同意龍』畢業了，感謝支持！」發文也提到，「最後一波花絮大放送～726、823讓我們一起為臺灣加油！希望這段期間有療癒到大家（龍龍表示：已經瘦了4公斤）」。

    在影片中只見活潑的「同意龍」在街頭各種耍寶，動作非常吸睛，也難怪「同意龍」的影片一上線總能吸引許多網友按讚分享。在最新的發文下方也可看到網友紛紛表示「辛苦了，大熱天還跳的生龍活虎的」、「他到底嗑了什麼？」、「謝謝龍龍，你超帥的」、「果然有瘦，我看他那麼動感心想他都跳不累嗎？」、「龍龍辛苦了，謝謝您帶來歡樂笑果給我們 ，看了心情好好」。

    也有網友詢問「同意龍一直是同一個人嗎？」，小編也回應「瘋到讓人注意到的都是同一位」。

    大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。（圖擷自threads）

    大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。（圖擷自threads）

    大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。（圖擷自threads）

    大罷免今天投票，昨日在投票前夕，「桃六刪邱」罷免團隊也分享今日投票的須知，並PO出團隊中意外在網路爆紅的「同意龍」花絮影片，引發網友討論。（圖擷自threads）

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