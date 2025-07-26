中市第4.5.6選區立委罷免投票 以5選區37.4萬選舉人數最多

台中市長盧秀燕也是台中市第5選區選民，今天也前往投票。（記者歐素美攝）

2025/07/26 13:10

〔記者歐素美／台中報導〕第11屆立法委員台中市三名國民黨立委，第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪及第6選區羅廷瑋的罷免案今天投票，台中市政府民政局指出，這次罷免案中，台中市第4選舉區選舉人數為33萬7718人、第五選舉區為37萬4348人、第六選舉區則有27萬7436人，共開設777個投開票所，提醒投票人投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。

民政局提到，台中市第4、5、6選區罷免案今日上午8時至下午4時投票，自凌晨零點起，就不能在通訊軟體或社群媒體從事競助選或罷免活動，違反者，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；另政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

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此外，民眾投票時不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，但已關閉電源的行動裝置，不在此限；另外，也不得以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違反者將處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

民政局並提醒民眾勿在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。此外，故意撕毀領取的罷免選票，違者處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰；亦禁止攜出罷免票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

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