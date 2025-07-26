為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市第4.5.6選區立委罷免投票 以5選區37.4萬選舉人數最多

    台中市長盧秀燕也是台中市第5選區選民，今天也前往投票。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕也是台中市第5選區選民，今天也前往投票。（記者歐素美攝）

    2025/07/26 13:10

    〔記者歐素美／台中報導〕第11屆立法委員台中市三名國民黨立委，第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪及第6選區羅廷瑋的罷免案今天投票，台中市政府民政局指出，這次罷免案中，台中市第4選舉區選舉人數為33萬7718人、第五選舉區為37萬4348人、第六選舉區則有27萬7436人，共開設777個投開票所，提醒投票人投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。

    民政局提到，台中市第4、5、6選區罷免案今日上午8時至下午4時投票，自凌晨零點起，就不能在通訊軟體或社群媒體從事競助選或罷免活動，違反者，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；另政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

    此外，民眾投票時不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，但已關閉電源的行動裝置，不在此限；另外，也不得以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違反者將處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

    民政局並提醒民眾勿在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。此外，故意撕毀領取的罷免選票，違者處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰；亦禁止攜出罷免票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播