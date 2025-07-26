獨家》花蓮「魏家班」動見觀瞻 魏嘉賢神隱數週後說這句耐人尋味的話

花蓮無黨籍縣議員魏嘉賢，是花蓮地方勢力「魏家班」主力，先前遲遲未表態讓各界相當關心，今早他前往投票後首度受訪，表示這是民主的過程，「每張選票都是決定花蓮的未來」，自己也會努力讓花蓮愈來愈好。（民眾提供）

2025/07/26 12:16

魏嘉賢投票後受訪︰每張選票都是決定花蓮的未來

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢，是花蓮地方勢力「魏家班」主力，先前遲遲未表態讓各界相當關心，今早他前往投票後首度受訪，表示這是民主的過程，「每張選票都是決定花蓮的未來」，自己也會努力讓花蓮愈來愈好，神隱數週後首度在投票後現身，公開的話語耐人尋味。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢在這次罷免立委傅崐萁的過程中，成為藍綠及罷團爭先拉攏的對象，甚至被視為可能是壓倒傅氏王朝的最後一根稻草，但他選擇保持中立，且在選前最後一週神隱，外界甚至傳出他到韓國參訪，投票前才會回到花蓮，但這些傳聞他都避而不談，甚至還有罷團成員不斷在臉書及社團群組勸進，但他仍不為所動；到底魏家在這次的罷傅過程中扮演什麼角色？也成了花蓮街頭巷議的熱門話題。

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據了解，選前一週，國民黨曾透過立法院長韓國瑜等多人，四處尋找魏嘉賢及接觸魏家，希望週四（24日）或選前最後一夜，能夠和傅崐萁同台相挺，但傳出魏嘉賢人在韓國參訪，投完票才會回台；國民黨後來又去找他的弟弟、花蓮市長魏嘉彥，希望能勸說哥哥能在最後一刻現身，但魏嘉彥無奈地說，他只是小弟，大哥沒說話，沒辦法幫忙做決定。

此外，坊間還有傳聞，傅崐萁曾找友人傳話給魏家，傅家未來只會選立委，不會再選縣長，還可以找人當場見證，但是雙方還是沒有碰頭；除了傅崐萁外，民進黨部份也傳出多次透過重量級人士和魏家接觸，但一樣沒有結果，導致民進黨秘書長林右昌多次被問及這個話題時，只能無奈地回應「佛日不可說」。

魏嘉賢今天指出，一早投票是他的習慣，這是民主的一個過程，這段時間可以看到非常多團體，都各自展現對這件事情的高度關心，很多人在關心說，到底未來的花蓮會怎樣？不過還是期盼選後，花蓮不要有相關撕裂，要融合在一起，因為「明天的路還是要繼續走下去。」

至於外界關心為何遲不表態？魏嘉賢坦言，自己身為政治人物，這是一個民主、公民的選擇，不該直接跳下去參與，更應該鼓勵民眾出來，希望這件事情是由公民自主、公民決定。這陣子走到大街小巷都聽到非常多民眾聲音「希望未來的花蓮變成什麼樣子？」，自己會努力讓花蓮愈來愈好。

魏嘉賢說，花蓮鄉親都很關心選舉，也看到很多人秀出自己回來的影片，火車站有很多人潮，這是很久很久花蓮沒有這樣的場景出現，我們真的希望「每一張選票都是決定花蓮的未來」，大家都能透下手中神聖的一票，替自己的家鄉努力。

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