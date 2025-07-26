罷免投票》故意？趙少康投票所內竟亮票 已違選罷法
國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康今天一早投票，當他圈選好選票、走向投票匭時，邊走邊將選票正面朝外亮票。（記者方賓照攝）
〔記者何玉華／台北報導〕國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康今（26）日一早到大安國中的投開票所投票；當他圈選好選票從圈票區走出，邊走邊將選票正面朝外，讓投開票所外的媒體清楚拍攝到他圈選的內容，隨後才把票投進票匭；台北市選委會表示，此舉已經違反「公職人員選舉罷免法」，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。
趙少康原定這幾天要到東非旅行，卻因為和大罷免撞期，消息曝光後取消行程、留在台灣；他今天上午9點多由台北市國民黨立委羅智強陪同抵達大安國中，在接受媒體訪問後，到2樓投票區；他圈完選票後，邊走向投票票匭時，邊甩甩選票後，雙手拿起正面朝外對著媒體，可以清楚看到他圈選的項目，隨後才將選票對折投進票匭。
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選委會表示，根據「公職人員選舉罷免法」第63條，選舉人圈選後，不得將圈選內容出示他人，違者依第105條處罰，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。
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前中廣董事長趙少康（左）今天早上前往投票所投票，陪同前往的立委羅智強（右）為了彌補趙少康取消去東非看動物大遷徙的遺憾，特地送上一張獅子畫像。（記者方賓照攝）
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