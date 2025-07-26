後山才女周紫宸投入罷免行動 堅持自己理念丶充分溝通

周紫宸認為，民主機制更需要直接與充分的滿通，就算表態、與人意見不合，也可能走出不同的道路。（周紫宸提供）

2025/07/26 17:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕「為什麼要透過三層關係叫我不要再發文或叫我支持反罷免」？台東「後山文學獎」得主周紫宸生長在太麻里濱海村落，阿公是藍營培植的村長，她的生活一如眼前太平洋的藍。帶著生活美感與理念開辦書店、咖啡店，也接辦地方活動，在大罷免中表態支持且頻頻發文，飽受壓力

經營「街角書店」與「海癒小村咖啡店」，周紫宸外貌柔情中帶有剛強，是位魅力人妻，卻極具主見，表態挺罷免讓不僅親友都勸自己「做生意，不要輕易表態，選邊站就會得罪人」論調，最讓自己受不了的是，又常有人以人際關係操作，「託人隔了三層關係向自己帶話不要支持罷免」。自已很清楚理念，這不是針對藍營，而是推翻國會運動，「我不把任何人當敵人，我反對的是錯誤的國會運作而非政黨或個人」。

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周紫宸舉例，議長吳秀華、縣長饒慶鈴有著黨的壓力，但從另方面來看也代表著一部分的民意，自己的阿公阿嬤輩也是藍營支持者，自己也了解他們的觀點，而在表態支持後，反而是有綠營支持者傳文、影片給自己，但「每個人支持、反對理由不一樣，我們欠缺的是良好的溝通」、「就像當時藍白匆促通過法案一般，根本無從討論，這樣的法案真能代表民意？」。

她說，不該是「罷免」與「反罷」對抗，而是做出不同選擇時，能再以「台東人」的身分一同生活在同一塊土地、彼此珍惜「我們還是彼此的朋友、家人」。

如今走出表態這一步，周紫宸說，反罷車開到店外將宣傳音量開大「其實覺得很好笑，不覺得不友善，但這是台灣才有的自由與和善，也是罷免要守護的目標」。

只是往後恐怕難再接上縣政府的案子，但往積極的方向來看，也因為自己的表態才找到更志同道合的朋友，增加更有回流率的客人，或許可以從此找到新的謀生方向，地方申請經費有難度，或許可以試試往中央發展「或許能看到不同的風景、走出不道路」。

周紫宸認為，民主機制更需要直接與充分的滿通，就算表態、與人意見不合，也可能走出不同的道路。（周紫宸提供）

周紫宸認為，民主機制更需要直接與充分的滿通，就算表態、與人意見不合，也可能走出不同的道路。（周紫宸提供）

周紫宸認為，民主機制更需要直接與充分的滿通，就算表態、與人意見不合，也可能走出不同的道路。（周紫宸提供）

周紫宸認為，民主機制更需要直接與充分的滿通，就算表態、與人意見不合，也可能走出不同的道路。（周紫宸提供）

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