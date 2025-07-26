趙少康為投票取消東非行 羅智強獻「這物」補遺憾

趙少康取消東非行投罷免票，羅智強送上「東非獅子」彌補遺憾。（記者方賓照攝）

2025/07/26 12:29

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康原定今（26）日到東非旅行，因為與罷免投票日撞期而取消出國，今早投票仍嘆「可惜」，他說，東非的動物大遷徙是大自然的奇觀，「我們在台灣也該好好的愛護我們的自然」，不要讓光電板把小小多山、可愛的國家搞得滿目瘡痍，這將給環境帶來延續很多年的災難。

趙少康今天投票前受訪，被問到取消東非行會不會覺得可惜？他「哈！哈！哈！」笑了好幾聲後說，當然可惜，籌劃了好幾年，「誰知道民進黨把罷免投票放在今天」。

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陪他前去投票的國民黨立委羅智強特地準備了一張號稱「AI描邊、蠟筆上色」的「東非獅子圖」，笑稱「我把東非獅子請過來陪你投票」；趙少康笑回說非常有創意。

趙少康也提到，東非的動物大遷徙是一個難得的景象，是大自然的奇觀；大自然就是這麼神奇，所以我們在台灣也該好好的愛護我們的自然，不要破壞、不要去搞那個光電板，把小小多山、可愛的國家都搞得滿目瘡痍，不管在魚塭、農田、山上、海邊，甚至是在海里，都是光電板，這將給台灣帶來很大的災難，環境的災難會延續很多年。

趙少康表示，藍綠要和解，台灣面對中國這麼強大的對手在旁邊，2300萬人團結合作都來不及了，怎麼可以在內部找敵人，自己人怎麼可以搞分裂呢？大家捫心自問，現在的台灣是比以前團結還是對立？現在的社會是比以前分裂還是和諧？只要稍微有點理智的人都知道不應該這樣，力量要集中、意志要集中才可以。

羅智強說，不管今天投票結果如何，大家尊重結果，也希望明天台灣就能像今天的天氣一樣，雨過天清、風雨止息，放下仇恨、放下撕裂，大家繼續往前為國家做事，這才是最重要的。

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