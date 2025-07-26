糗了！張嘉郡搞烏龍 錯把「這東西」當身分證

藍委張嘉郡誤把健保卡錯認為身分證，自認「搞烏龍」。（民眾提供）

2025/07/26 11:42

〔記者李文德／雲林報導〕首波大罷免今天投票，國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠在罷免之列。同黨籍立委張嘉郡今（26）早到虎尾投開票所投票，甫進入不久馬上走出，發現自己搞烏龍只帶健保卡，未帶身分證，只好趕回家拿。

張嘉郡上午9點半左右抵達虎尾興中里清雲宮投開票所要投票，與民眾們簡單打招呼就進入投票所。想不到短短時間，她卻走出投票所，一經詢問，原來是證件僅帶健保卡，卻忘了拿一定要帶的身分證。

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張嘉郡走出後笑著說，今天一早跑行程沒有多加檢查是否有帶身分證，也沒想到健保卡是無法的，直喊「自己太烏龍」了，現在也忘了是放在雲林還台北，現在趕緊返家尋找。

張嘉郡事後更被問今天心情，她說，對於今天的結果有所期待，希望未來國家能夠趕快安定下來，面對接下來的美國對等關稅都民生經濟問題。

提醒民眾，參與罷免投票時，要帶身分證、印章、投票通知單，身分證唯一可接受的證件，不得以健保卡、駕照或護照等替代。如果忘帶印章，可親筆簽名或蓋指印完成。未帶投票通知單不影響投票，但會延長現場查驗時間，建議先記下選舉人名冊號次。

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