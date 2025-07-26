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    羅智強贈「AI獅子圖」補遺憾 網笑：我要是趙少康就扁下去

    中廣前董事長趙少康（左）為了投罷免票取消東非行，立委羅智強（右）送上「東非獅子」說是要彌補遺憾。（記者方賓照攝）

    中廣前董事長趙少康（左）為了投罷免票取消東非行，立委羅智強（右）送上「東非獅子」說是要彌補遺憾。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 13:03

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康原定今（26）日到東非旅行，因為與罷免投票日撞期而取消出國，陪他前去投票的國民黨立委羅智強特地準備了一張號稱「AI描邊、蠟筆上色」的「東非獅子圖」，笑稱「我把東非獅子請過來陪你投票」；有網友覺得哭笑不得，直說「我是趙少康我真的就扁下去了」。

    趙少康今天投票前受訪，被問到取消東非行會不會覺得可惜？他「哈！哈！哈！」笑了好幾聲後說，當然可惜，籌劃了好幾年，「誰知道民進黨把罷免投票放在今天」，陪他前去投票的國民黨立委羅智強特地準備了一張號稱「AI描邊、蠟筆上色」的「東非獅子圖」，笑稱「我把東非獅子請過來陪你投票」；趙少康笑回說非常有創意。

    有網友在社群平台Threads貼出羅智強送趙少康「AI獅子圖」照片，在貼文中表示：「我是趙少康我真的就扁下去了。」網友們看到貼文後紛紛留言「羅智強幹嘛在傷口上撒鹽」、「一早最開心就是看到趙少康一臉不能去東非的雖小臉，然後還要被加害者羅智強挖苦」、「哈哈，他是想氣死趙嗎？這舉動做了比不做還蠢」、「遷徙藍看不到獅子的失智行為」、「喜劇圈又受到一波衝擊」。

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