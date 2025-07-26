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    首頁　>　政治

    傅崐萁、徐榛蔚牽手投票 避答是否仍告童子賢

    國民黨立院總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚冒雨抵達投票。（記者花孟璟攝）

    國民黨立院總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚冒雨抵達投票。（記者花孟璟攝）

    2025/07/26 11:48

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免投票今登場，上午10點多國民黨立委傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔手牽手抵達投票，但兩夫妻原訂9點半抵達，卻整整拖延半小時，原本晴天變下雨天，被問到是否有信心？傅崐萁說「台灣人希望安和樂利生活」、又說「拜託柯建銘這兩天少講話」，但避答是否繼續提告童子賢。

    大罷免投票日，花蓮地區上午8點開始投票時，天氣相當不錯還有陽光，立委傅崐萁偕縣長老婆徐榛蔚於吉安國中的花蓮169投票所投票，遲到超過半小時，從原本的好天氣、到兩人牽手走進投開票所時，已經開始下雨。

    傅崐萁批評，「年年的選舉，是否能夠讓台灣能夠有安和樂利的生活？」每一年的選舉造成不斷的衝突，這是大家一定要來思考的事情，「國會議員去年才選完，今年再選（罷免），明年縣市長，選完後年再選」，讓台灣人無法寧靜的生活。

    傅崐萁說，他認為花蓮人民是非常有智慧的，2300萬人都渴望有平靜祥和安樂的社會，大家都希望回復原有的善良社會，他也祝福所有的好朋友能夠好好的來行使每一位公民的權利、踴躍的投票。

    他說，等一下他要去宮廟走一走，但他還是希望大家能有進步的國家、進步的國會，也要拜託柯建銘這兩天不要再講話，至於是否繼續告童子賢，傅崐萁避答並快步離開、後又繼續跳針「台灣人需要安和樂利的社會」。

    花蓮今天一早是好天氣，傅崐萁夫妻原訂9點半投票，但兩人遲到半小時，抵達時變天下雨。（記者花孟璟攝）

    花蓮今天一早是好天氣，傅崐萁夫妻原訂9點半投票，但兩人遲到半小時，抵達時變天下雨。（記者花孟璟攝）

    傅崐萁上午10點多投票。（記者花孟璟攝）

    傅崐萁上午10點多投票。（記者花孟璟攝）

    傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔兩人手牽手投票。（記者花孟璟攝）

    傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔兩人手牽手投票。（記者花孟璟攝）

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