邁向新里程碑 宜蘭縣政府今宣佈成立原住民族行政處

邁向新里程碑，宜蘭縣政府宣佈將成立原住民族行政處。（資料照）

2025/07/26 11:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天辦理「原住民族日」紀念活動，為回應部落族人多年期盼，代理縣長林茂盛宣布將成立「宜蘭縣政府原住民族行政處」，象徵原住民族政策推動的重要里程碑。

宜蘭縣原住民1萬9000多人，佔全縣人口比率約4％，大同、南澳2原鄉以泰雅族居多，都會區則以阿美族為主。縣府目前有21局處，但並無原民處，僅設有宜蘭縣原住民事務所，地方爭取多年，但因局處數額有上限規定，難以調整。

請繼續往下閱讀...

今年6月，行政院內政部修正「地方行政機關組織準則」，宜蘭縣政府可以把21個局處擴編至最多至23個；林茂盛今天於原民活動宣佈，將正式成立「宜蘭縣政府原住民族行政處」。

林茂盛說，縣府非常重視原住民族，111年7月25日即掛牌設置「原住民族行政處」籌備處，至今剛好屆滿3年，社會各界已有高度共識，成立宜蘭縣政府原住民族行政處，這是承先啟後、跨代接力的重要成果，未來首要任務將著眼於保存與傳承原住民族的族語及文化、支持原民青年創業就業等工作，全面落實族人福祉、彰顯原住民族主體性，帶來更完善的服務量能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法