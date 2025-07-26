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    「雙和罷團」鯊魚媽 為子女的未來當志工

    雙和罷團志工「鯊魚」媽媽說，參與推動罷免，也就是為了孩子的將來。（記者翁聿煌攝）

    雙和罷團志工「鯊魚」媽媽說，參與推動罷免，也就是為了孩子的將來。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/26 17:20

    〔記者翁聿煌／新北報導〕為罷免藍委林德福、張智倫，新北市雙和罷團在雙和地區奇蹟似的翻攪所謂的藍營鐵票區，這都要歸功於一群每天默默收連署書、發傳單、站街口的志工，她們其實都是你我身旁的一般人，像是綽號「鯊魚」的洪女士是一位平凡的家庭主婦，有一對兒女，她這幾個月來為了推動罷免，犧牲與家人相處的時間，無法陪同推甄升大學的小女兒找校系，差點得不到諒解，但「鯊魚」表示，哪個有子女的志工出來推罷免「不是為了孩子的將來？」

    「鯊魚」今年46歲，她從二階罷免開始加入志工，因為她知道從二階到三階，推動罷免之路只會愈來愈困難，就是因為困難，所以需要更多熱血民眾參與，才能化不可能為可能，每天抽出時間，與其他的志工們一起付出心力與汗水，朝著罷免不適任立委目標一步一步前進。

    「鯊魚」既是個家庭主婦，也是一位SOHO族，她說安排自己的時間容易，但是處理家人和子女的需求，需要耐心溝通和用愛包容，她的小女兒今年考大學，推動罷免的時間剛好與女兒申請、推甄校系的時間重疊，平時就很依賴母親的小女兒，得知媽媽要把時間花在當志工很不諒解，她自己內心也很掙扎，擔心耽誤到女兒的學業和前途。

    「鯊魚」說她誠懇與子女溝通，為什麼要去當志工推罷免的原因，不僅是為台灣、也為自己最愛的家人，把民主自由的台灣繼續留給子女，原本對政治冷漠的兒子，也認同媽媽的做法，並且願意去投票支持罷免，女兒也只能接受，所幸有申請到理想的科系，讓媽媽鬆了一口氣。

    「鯊魚」說，參與罷免行動，其實是希望發揮自己的小小影響力，也許可以影響周遭的親朋好友、也許還可以影響接觸的民眾，讓大家一起為台灣這塊心愛家園付出。

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