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    上午現身投票 罷免王鴻薇領銜人陳柏宏：台灣未來靠每個人一起創造

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」領銜人陳柏宏（右）與國民黨知識青年部資深黨員黃燈煌（左）26日上午至台北市中山區中正國小投票，隨後接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」領銜人陳柏宏（右）與國民黨知識青年部資深黨員黃燈煌（左）26日上午至台北市中山區中正國小投票，隨後接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    2025/07/26 11:40

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免今（26日）投票，罷免藍委王鴻薇領銜人陳柏宏、資深國民黨員黃燈煌上午10點一同至中山區中正國小投票。陳柏宏說，台灣這塊土地富有生命力，公民都知道未來掌握在手中，台灣未來要走到哪裡去，真的都是每個人一起創造、決定。

    陳柏宏表示，今天看到人潮頗多，也覺得選務安排順暢，很快就投完。提及罷免行動的心路歷程，陳柏宏說，最辛苦的還是志工，要再次強調，這次行動的主體不是領銜人或哪個政黨，主體都是公民的自發行動，志工們去年到現在一路走來忍受風吹日曬甚至被羞辱，是最辛苦的，他只是盡自己一點微薄力量，感謝參與一、二階段連署的公民們造就今天。

    他透露，昨天晚上榮星花園的活動碰上大雨，他在計程車上有點著涼，回家洗個澡就在沙發睡著了，早上有點落枕，但一切都很好；投完票後要進辦公室處理一下公務，回家幫狗兒子洗澡後，就等晚上開票。

    媒體問，希望罷免後台灣朝向怎樣的方向？陳柏宏說，不是他一個人可以僭越的說期望什麼方向，台灣最可愛的地方就是，這塊土地富有生命力，每個公民都知道自己的未來掌握在自己手中，未來台灣要走到哪裡去，真的都是每一個人一起創造、一起決定。

    罷免王鴻薇領銜人陳柏宏今上午現身投票所。（記者甘孟霖攝）

    罷免王鴻薇領銜人陳柏宏今上午現身投票所。（記者甘孟霖攝）

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