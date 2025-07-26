罷免是愛！ 中五罷團發言人「台灣衣美局」 燃燒人生拚翻轉鐵票區

中五選區罷團「斷健行動」發言人「台灣衣美局」。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/26 17:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中第五選區罷團「斷健行動」發言人「台灣衣美局」是個型男爸爸，這個暱稱就是「Taiwan Image」的直翻文，他原來是婚紗攝影師，旅居馬來西亞從事貿易工作，曾經參與太陽花運動的他回台後投入罷免，甚至停下原來工作，全心投入，3個月內暴瘦10公斤，以「罷免是愛」證明用愛也能翻轉被稱為「鐵板一塊」的鐵票區。

「台灣衣美局」去年7月投入罷免，他曾經參加太陽花運動，當時太年輕，在立院前夜宿5天，因為什麼都不會，只能以肉身支持，現在充滿技能，累積長期對台灣政治的觀察與關懷，視覺設計、政治行銷、論述能力都能貢獻所長。

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一開始跟著中五罷團到路口擺攤連署，志工拿著自製手舉牌A4、A3大小，難以被注意，於是自己設計、出錢大圖輸出，讓更多人看到，並設計以台灣為主體性的選舉小物吸引年輕人，青鳥意象、台灣狼、民主路等大旗、飾品、飄帶、衣帽等，除了呈現台灣的活潑豐富的多元面向，也希望讓罷免有歡樂與潮流。

中五選區因為政治光譜的關係，被認為要罷免是不可能的任務，第一階段時志工僅10來人，比起中四、中六選區簡是少的可憐，衣美局說，當時出攤、跑攤一天要站上10個小時，也收不到幾張連署書，週五、週末晚上站路口不在家、連絡事項到半夜，太太也不諒解，為什麼這麼忙，他拍了擺攤照解釋，太太也感動，加入行列，就讀小學的一雙孩子也來幫忙舉牌，全家總動員。

經過罷團志工不斷努力與宣傳，加上國會亂象加劇，愈來愈多人加入，罷免二階時，衣美局打造「豪成宮」，並以素人之姿上電視宣傳，獲得迴響，二階連署收到5萬多份為全國第二高，三階時設計出大3到5公尺的關東大旗，再喊出「罷免護台、罷免是愛」，成功打中當地選民的心，口號也擴散到全台。

罷團被反罷方嗆聲、攻擊、搶奪，甚至鬧上警局，讓衣美局感到不解，他強調，罷免是台灣人愛這塊土地的心，以愛才能持續，希望開心去做，而非仇恨。

台灣衣美局設計台灣及罷免意像，傳達罷免是愛。（記者蔡淑媛攝）

台灣衣美局在記者會宣佈中五選區連署達標。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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