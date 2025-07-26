查好投票所現場卻無資料？台中多選民傻眼 質疑踢皮球

多名網友質疑，在台中的投開票所要投票，事前雖已確認地點，但到了現場卻被告知查無資料，在來回翻找後才被告知是在別的地方。圖為示意圖，與文中人物無關。（資料照）

2025/07/26 12:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天投票，各地投開票所卻陸續有民眾質疑有問題。目前在社群上可看到，有多名網友質疑，在台中的投開票所要投票，事前雖已確認地點，但到了現場卻被告知查無資料，在來回詢問後才被告知是在別的地方。有人致電台中市選委會，卻被告知是登錄系統中間有落差錯誤，相關狀況引發網友砲轟，質疑踢皮球。

南屯區選務單位今表示，有一選民的戶籍地於2016至2017年間鄰別調整，選民未換發新的身分證，持舊證投票，選務人員才會找不到資料，十多分鐘後協助調整至159投開票所，已經順利完成投票。

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今上午8點多有網友A發文指出，在萬和國中投開票所要投票時，卻遇到查無資料的情況，A質疑第一時間選務人員態度消極，甚至質疑他是否有遷戶口、要他自行打電話問選委會、戶政。

根據A在後續的發文指出，他原本上台中選委會網站查詢，是要在156投開票所（萬和國中3）進行投票，現場並非在室內教室而是在川堂，等於投開票所都是半戶外的狀態。更讓他傻眼的事，選務人員在名冊上沒找到資料，最終是由戶政告知他要在159投開票所投票，他只能冒雨前往159投開票所，並在投完票後前去趕高鐵回北部工作。

今上午11點也陸續有其他網友發文指出「台中選委會登錄錯誤，156投票所的選民若在現場無法投票，必須自己打電話到戶政單位詢問自己的投票所在哪裡」、「台中台中屯區 查不到資料可以投票，在萬和國中投開票所」。

網友B於近9點時也指出，在投票時遇到排在他前面的男子，被鄰長告知要到潮洋里活動中心進行投票，也是遇到查不到資料的情況，但該名男子是「台中市西屯區潮洋里20鄰」，上網查詢確實要跟B是在同一個開票所沒錯，讓B直呼「真的很奇怪」。

在相關發文底下網友紛紛砲轟「這種錯誤完全不應該。」、「台中至今投票都投幾次了，就今天頻繁出狀況？」、「希望市政府真的可以好好面對跟解釋」、「台灣不是第一次辦選舉，這種狀況無法接受！」、「選委會這樣是有辦法懲處的嗎」

有不少網友也呼籲「拜託大家越早去投票所越好，若有狀況，都還有時間可以應變！」、「拜託大家不要被選務奧步搞到不想投票，拜託一定要完成投票，投完票也請留在現場監票，特別是台中」。

對此民進黨台中市議員江肇國、黃守達也紛紛發文呼籲民眾保持冷靜，有任何選務問題都可以打給服務處，今天他們都有上班，服務處也都有同仁留守，可以協助處理。

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