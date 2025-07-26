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    外媒聚焦台灣民主保衛戰 全民投票反擊親中立委

    台灣民眾踴躍參與此次歷史性的大罷免投票。圖為一名長者即便行動不便，仍堅持從醫院前來，投下神聖一票。（法新社）

    台灣民眾踴躍參與此次歷史性的大罷免投票。圖為一名長者即便行動不便，仍堅持從醫院前來，投下神聖一票。（法新社）

    2025/07/26 11:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕攸關台灣民主防線與國會主導權的「反國會濫權、護民主」大罷免投票，今日（26日）登場。這場台灣史上最大規模的罷免案，不僅引發國際媒體高度關注，更被視為一場在中國強力介入下，攸關台灣民主防線與國家安全的保衛戰。

    投票所於上午8時開放，全台各地民眾不畏風雨，踴躍前往投票。法新社在台北的投票所直擊，甚至有年長者在救護車的協助下，從醫院趕赴現場，只為投下罷免同意票。此次由公民團體發起的行動，旨在罷免31名被指控親中、並威脅台灣安全的國民黨立委，首批24名立委的罷免結果將於今晚揭曉。

    這場罷免案的導火線，是自賴清德總統於去年勝選、民進黨卻失去國會多數後，國民黨與民眾黨聯手在立法院的濫權行徑。這2個在野黨不僅聯手杯葛、凍結政府預算，更強行通過備受爭議的國會擴權法案，引發立院肢體衝突與數十萬人的大規模街頭抗議。

    路透指出，公民團體將此次行動定調為一場「抗共運動」，痛批國民黨立委頻繁訪中、杯葛國防預算、並在國會製造混亂，形同「出賣台灣」。國民黨則反控此舉為民進黨的「奪權陰謀」，並以「綠色恐怖」、「獨裁」等詞彙回擊。

    中國因素在此次選舉中無所不在。台灣政府已提出「明確證據」，指控北京正試圖公然干預台灣的民主程序。路透更報導，中國國台辦與官媒近期頻繁評論此次罷免，其抨擊賴政府的言論，與國民黨的說法高度雷同，引發外界對藍營與北京唱和的嚴重關切。

    台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）向法新社表示，無論結果如何，這場罷免案所使用的激烈言詞，已讓台灣的政治對立加劇到前所未見的程度。分析機構歐亞集團（Eurasia Group）則預估，民進黨若奪回國會主導權，未來可望增加國防開支。

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