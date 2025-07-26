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    花蓮傳選民投錯票生氣要換票 涉及亮票恐違反選罷法

    花蓮傳選民投錯票生氣要換票，涉及亮票恐違反選罷法。（記者王峻祺攝）

    花蓮傳選民投錯票生氣要換票，涉及亮票恐違反選罷法。（記者王峻祺攝）

    2025/07/26 11:09

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮立委傅崐萁罷免案今天舉行投票，339個投開票所狀況不斷，不僅有投開票所關大門，讓民眾繞路投票外，「葉霸」葉春蓮投票前，還遭婦人攔阻叫罵逼到牆角，現在又傳出有選民投錯票生氣「要換票」，更疑似出現亮票行為，恐涉及違反選罷法。

    花蓮一早天氣不錯，民眾紛紛外出投票，上午10點後開始下雨，各投開票所也陸續傳出投票問題，進而回報縣選委會。據了解，有某國小投開票所，出現選民疑似蓋錯章，向選務員說要「換票重投」，還嗆不換就不離開，導致雙方堅持不下。

    該選民甚至「亮票自清」，因行為恐涉及違反選罷法第65條第4項，將列入違規紀錄。選委會強調「只要票被別人看到就不行！」

    另外，花蓮投票也爆發首起衝突事件，「葉霸」葉春蓮今天早上9點到進豐投開票所投票，卻遭一名婦人攔阻叫罵，還試圖不讓葉春蓮投票，用身體將她逼到牆角，行為因已涉及妨害自由，警方趕緊將婦人拉開，葉春蓮坦言「心情大受影響！」但不會提告。因婦人咆嘯地點，距離投開票所30公尺外，不算干擾投票。

    花蓮特殊教育學校的162、163投開票所也出現狀況，許多人跑到學校門口卻發現鐵門深鎖，「還以為跑錯地方，拿起投票通知單上也沒寫」，走進大門才看到有一張小告示牌「大門整修中，請由側門進入」，讓投票民眾抱怨連連！

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