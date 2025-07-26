柯建銘等綠委否決2大法官人選 趙少康：賴清德令不出總統府

趙少康表示，柯建銘等民進黨立委否決2大法官人選，是總統賴清德令不出總統府。（記者方賓照攝）

2025/07/26 11:16

〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德提名的7位大法官人選，在立法院被藍白立委聯手封殺，民進黨團總召柯建銘等多位綠委也對其中兩人投下不同意票。國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康今（26）天到大安國中投票受訪表示，賴清德令不出總統府，連立法院民進黨團都不理他了。

趙少康對於昨天7位大法官人選被藍白封殺，其中還有民進黨的反對票一事表示，「賴清德令不出總統府，連立法院民進黨團都不理他了。」質疑說，賴清德在今天過後，還有多少威望很值得懷疑？

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趙少康說，民進黨否決的兩個大法官人選，主要是他們可能對廢死、罷免有疑義，柯建銘就覺得不行；那換句話說，他要支持的大法官，要全部聽他的，「大法官可以這樣子嗎？全世界的大法官也不敢這樣子！」全部都聽一個黨的「這什麼大法官？」

趙少康表示，在野黨為什麼要全面否決？今天要罷免，昨天叫他們同意民進黨提出的大法官，事先也沒有溝通、協調，就硬生生要人家通過這七個，有道理嗎？「換作民進黨你會同意嗎？」

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